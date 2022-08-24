網球／曾俊欣不敵穆納爾 美網前熱身賽次輪止步

台灣網球一哥曾俊欣今天在ATP巡迴賽溫斯頓賽勒姆網球公開賽男單次輪，以3比6、4比6不敵大會第15種子、世界排名第57的西班牙好手穆納爾，止步32強。

總獎金逾82萬美元（約新台幣2477萬元）的溫斯頓賽勒姆公開賽，是網壇4大滿貫賽壓軸、美國網球公開賽前的最後一站，也是曾俊欣進軍美網前的暖身賽。

世界排名第85的曾俊欣，首輪歷經3盤大戰，以2比1扳倒匈牙利好手法索維克斯（Marton Fucsovics），挺進32強，今天他面對本季拿下2座挑戰賽男單冠軍的西班牙好手穆納爾（Jaume Munar）。

年僅25歲的穆納爾，以紅土為主場戰，今年2冠都來自紅土賽事，不料轉戰硬地，曾俊欣也沒有討到便宜。

今天開賽戰況呈現拉鋸，首盤前5局打完，曾俊欣以2比3落後，第6局他沒能掌握發球優勢，遭對手破發得逞，一口氣連失3局，讓對手拉開領先幅度。

陷入2比5落後的曾俊欣，第8局成功保發再追回1局，可惜隨後沒能把握破發機會延長戰線，反倒讓對手化解危機成功保發，曾俊欣先以3比6讓出。

次盤開賽曾俊欣下場就遭破發，前兩局打完就以0比2落後，他一路苦追，始終沒辦法攻破對手發球局收復失土，最終再以4比6棄守，以直落二吞敗出局，次輪提前落馬。