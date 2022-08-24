羽球世錦賽／殘念！寶島混雙錯過賽末點遭第7種子逆轉

昨天打下搭擋的世錦賽首勝，我國好手楊博軒／胡綾芳今天第二輪遭遇列第7種子的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue），首局只讓對手拿下10分，但第2局錯過賽末點機會，最終在3局大戰以21：10、23：25、16：21吞敗，差1分演出擊落種子的爆冷戲碼。

楊胡配世界排名33，過去和世界排名第9的對手兩度碰頭都敗北，且都是連輸2局落馬，但今天碰頭打出不同內容，首局一路壓制對手，技術暫停時取得11：7領先，恢復比賽後再逐步拉開差距，以21：10先下一城。

首輪輪空的法國組合，第2局開局陷入3：7落後，先連趕4分扳平，再靠寶島組合失誤打出5：0猛攻，反以12：9超前；寶島組合連趕3球追平，雙方進入拉鋸戰，4度戰平後法國組合雖在連得3分下取得19：16領先，楊胡配也連追2分縮小差距。

寶島組合追到18：19時，吉凱爾因左膝破皮申請傷停包紮，所幸恢復比賽後楊胡配再製造德魯呂回球掛網失誤，追平後吉凱爾也回球出界，讓寶島組合出現第一個「賽末點」。第一次拿下比賽的機會，胡綾芳回球彈網沒過，「丟士」後吉凱爾重扣得手，反由法國組合出現「局末點」；寶島組合雖3度瓦解對手局末點，仍讓對手在第4次機會以25：23扳平。

決勝局法國組合換場前取得11：5領先，恢復比賽後中華隊還以5：0攻勢，但反超差一步，法國組合又連拿3分差開差距，最終以21：16逆轉奪勝，成1小時10分鐘大戰勝家。

羽球世錦賽各項都是64籤，我國混雙共有3組選手參戰，楊胡配沒能晉級第三輪，代表台將已結束今年世錦賽混雙所有賽程；楊博軒今天還有男雙要登場，他和搭擋李哲輝將在「寶島內戰」和「麟洋配」王齊麟／李洋搶16強門票。