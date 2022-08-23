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亞洲盃女排／台灣隊逆轉奪首勝 菲律賓台商到場加油

中央社／ 馬尼拉23日專電

台灣隊今天在亞洲盃女子排球賽小組賽對陣澳洲，5局激戰後逆轉奪下首勝。菲律賓台商也到場，為選手加油。

亞洲盃女子排球賽在菲律賓舉行，原先共10隊參賽，分成A、B組，進行單循環賽，分組前4名晉級8強，並進行交叉對決。B組的台灣、日本、澳洲及泰國，因同組哈薩克退賽，直接晉級8強。

台灣隊今天遇上澳洲，雙方選手實力相當，比分數度陷入拉鋸，打到第5局才由台灣隊逆轉勝出。

今天比賽首局由澳洲隊以25比23拿下，第2局台灣隊以25比22扳回一城。第3局戰況最為激烈，雙方打到24比24平手後，鏖戰到「丟士」局面，最終澳洲隊以27比25搶下第3局。

台灣隊第4局火力全開，以25比21扳平，並在第5局開場連續攻下4分，以15比6勝出，打敗澳洲隊。

賽後，總教練黑葛原浩二告訴中央社，今天比賽打得比較辛苦，之前訓練的戰術沒有派上用場，不過跟選手沒關係，「是自己的問題」。

菲律賓台商總會成員今天到場為選手加油，送上當地特色伴手禮。總會長李欣芬表示，選手們來異地參賽，有自己人到場支持，士氣肯定會不一樣。

李欣芬說，觀賽過程中，感受到選手們的活力，以及為排球運動付出的心。「她們都是明日之星。」

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