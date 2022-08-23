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富比世：達拉斯牛仔值2416億 蟬聯最有價值NFL球隊

中央社／ 紐約22日綜合外電報導

美國財經雜誌「富比世」（Forbes）今天公布2022年職業美式足球聯盟NFL球隊價值排行榜，達拉斯牛仔以80億美元（新台幣2416億元）市值，連續第14年蟬聯最有價值NFL球隊。

達拉斯牛仔價值80億美元，比去年增值23%，是在體育領域中最有價值的球隊。新英格蘭愛國者以64億美元居次，2022年超級盃冠軍洛杉磯公羊則以62億美元排名第3。

洛杉磯公羊在2月舉行的第56屆超級盃奪冠，迎戰的對手辛辛那提孟加拉虎在32支NFL球隊中身價最低，價值30億美元。

根據富比世，達拉斯牛仔也是第一支年收入超過10億美元的球隊，這要歸功於各種優渥的贊助協議。

總體而言，NFL球隊平均價值為44.7億美元，較2021年

增值28%。

以下是前10大最有價值NFL球隊：

1. 達拉斯牛仔（80億美元）

2. 新英格蘭愛國者（64億美元）

3. 洛杉磯公羊（62億美元）

4. 紐約巨人（60億美元）

5. 芝加哥熊（58億美元）

6. 華盛頓司令（56億美元）

7. 紐約噴射機（54億美元）

8. 舊金山49人（52億美元）

9. 拉斯維加斯突襲者（51億美元）

10. 費城老鷹（49億美元）

NFL 達拉斯牛仔 超級盃

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