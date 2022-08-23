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羽球世錦賽／我國7組人馬5組晉級 明男雙台灣內戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「麟洋配」明天將和楊博軒與李哲輝的組合上演台灣內戰。 歐新社
「麟洋配」明天將和楊博軒與李哲輝的組合上演台灣內戰。 歐新社

在日本舉行的羽球世錦賽，我國今天共有7組人馬登場，男雙兩組人馬李哲輝／楊博軒、盧敬堯／楊博涵都順利取勝，挺進男雙32強賽事，李洋／楊景惇則是在混雙32強賽止步。

今天世錦賽我國共3組單打與4組雙打人馬登場，其中單打賽場上，周天成、王子維都順利擊敗對手晉級到16強，且兩人只要再贏一場將會在8強賽上演台灣內戰，至於女單白馭珀則是不敵泰國選手猜萬（Phittayaporn Chaiwan），於64強止步。

至於雙打賽事，打頭陣的楊博軒／胡綾芳在混雙64強賽面對世界排名39名的蘇格蘭組合霍爾（Adam Hall）／麥克佛森（Julie Macpherson），以21：13、21：16直落二取勝，晉級到32強。

在混雙取勝後，楊博軒下午隨即在男雙賽場攜手李哲輝登場，面對荷蘭組合吉爾（Ruben Jille）／范德拉克（Ties van der Lecq），僅花32分鐘就以21：14、21：17勝出，挺進到32強賽後將遭遇「麟洋配」王齊麟／李洋，上演台灣內戰。

同樣在男雙賽事登場的「楊肉盧」組合，盧敬堯／楊博涵遭遇西班牙組合蒙羅伊（Joan Monroy）／皮黎斯（Carlos Piris），更是僅花28分鐘就以21：11、21：9勝出，同樣晉級到32強賽。

而壓軸登場的混雙李洋／楊景惇，則是在32強賽遭遇印尼組合，在先被對手拿下一局的情況下，儘管李洋／楊景惇在第二局的拉鋸戰中成功扳平，但最終仍是以15：21、21：19、8：21敗下陣來，無緣16強。

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