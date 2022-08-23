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NFL／九月初燃戰火 衛冕軍揭開幕賽

台灣醒報／ 台北報導
北美商業價值最高的運動，美式足球NFL九月初即將打響新賽季。 路透社
北美商業價值最高的運動，美式足球NFL九月初即將打響新賽季。 路透社

北美商業價值最高的運動，美式足球NFL九月初即將打響新賽季，開幕戰預計由衛冕冠軍的公羊隊迎戰勁旅水牛城比爾，本季還會有五場例行賽搬到海外開打，包含英國三戰、德國墨西哥各一場。而據外媒賽評分析，近幾個賽季的進攻美足風氣下，防守還是關鍵，他們點名49人、比爾、包裝工防守組特別優秀，這三隊分別是去年四強、八強的隊伍。

五場海外賽

北美四大商業賽事中，商業價值最高的NFL正進行季前賽，將在九月初揭開新賽季的序幕，根據《馬卡報》報導，開幕戰將由上賽季超級盃冠軍洛杉磯公羊，迎戰破繭而出的水牛城比爾，公羊的主戰四分衛斯塔佛今年傳出手肘不適，但主帥麥克很有信心斯塔佛能趕上開季，替補四分衛沃爾福季前賽糟糕表現也說明，斯塔佛絕對不能掛免戰牌。

今年也會繼續舉辦迴響良好的海外賽，聯盟今年將有五戰例行賽在海外開打，包含英國三場，墨西哥與德國各一場，德國場將由海盜與海鷹對決，這也是聯盟首度在德國辦海外賽，雙方將在德國足球豪門：拜仁慕尼黑的主場安聯球場亮相。

三大防守強隊

而針對今年賽季的看法，官網提到，雖然這幾年聯盟風氣傾向進攻，但「防守贏下冠軍」的說法仍存在，他們點出三支防守組特別亮眼的隊伍，通通都是去年季後賽勁旅，包含49人、比爾及包裝工。

49人這幾年在選秀看中防守悍將的眼光都不差，陣中2名不到25歲的防守好手是核心，包含防守邊鋒博薩，這兩年的擒殺數高居聯盟第四，而線衛華爾納年年都是陣中擒抱榜的領袖，而今年更補進冠軍角衛瓦德，豐富了二線防守，讓49人防地、防空都相當有看頭。

比爾隊在明星外線衛米勒加盟後，瞬間成為防守勁旅，米勒去年與唐納德、藍姆西在公羊組成聯盟最誇張的全明星防守陣，也順利拿到超級盃，今年轉戰比爾，盼能以超級盃MVP身手、替比爾打造最硬的防線。而包裝工一直都因為有傳奇四分衛羅傑斯，讓大家忽略防守組的實力，今年首輪選秀選到的小沃克，預期能與老大哥坎貝爾組成強悍的防守一線。

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水牛城比爾 超級盃 米勒

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