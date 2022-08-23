快訊

白西裝像未能完成的婚禮…王瞳親選照片 艾成追思會遺照曝光

台南殺警案震驚全台…警方專案小組迅速偵破 全靠「這一物」

車上有11名乘客…台南殺警案凶嫌「攜槍搭客運」 冷靜搭車畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／納達爾下周重返球王 5球員美網有望爭世界第一

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
納達爾下周將以5630分重返相隔超過2年半的球王寶座，但即將開打的美網將遭遇其他四人的強力挑戰。 路透社
納達爾下周將以5630分重返相隔超過2年半的球王寶座，但即將開打的美網將遭遇其他四人的強力挑戰。 路透社

年度壓軸的大滿貫美網29日點燃戰火，俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）不但要尋求衛冕，同時要再爭取「世界球王」身份，擋住包括「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在內的另4名選手登頂機會。

納達爾去年缺席美網，今年沒有面臨任何「保分」壓力，反觀梅德維夫有去年的冠軍積分2000分要捍衛，且選手們去年的美網積分下周就會清空，代表梅德維夫將從球王寶座退位，納達爾將以5630分重返相隔超過2年半的球王寶座。

納達爾前一度擔任「世界球王」已是2020年2月2日，他目前雖排名第3，但沒有去年美網積分要扣，下周將以5630分重返球王寶座；納達爾將領先養傷中的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）590分，梅德維夫將以745分差距緊追。

由於澤瑞夫法網嚴重傷到腳踝，美網仍在養傷中，沒能進入角逐球王的名單內；除納達爾和梅德維夫，希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz） 和挪威好手魯德（Casper Ruud）是另外3位有機會登上世界第一的選手。

剛打進辛辛那提名人賽決賽的西西帕斯，目前排名世界第5，下周排名緊追第3的梅德維夫，有機會靠美網好成績再推進排名，不過他過往4度參賽，最佳只打到第三輪。

去年美網中斷西西帕斯晉級路的正是阿爾卡拉斯，去年打進8強的「小蠻牛」年僅19歲，若能在美網後登上球王寶座，就會打破退役名將「澳洲野兔」休威特（Lleyton Hewitt）2001年11月寫下的20歲最年輕球王紀錄。

今年法網打進決賽的魯德，本周排名第7，若能登上球王將成為挪威第一人。

美網 納達爾 梅德維夫

延伸閱讀

網球／納達爾認拉傷仍未痊癒 參加美網出現變數

辛辛那提網賽／復出輸球 納達爾難過：要進入大滿貫模式

辛辛那提名人賽／相隔5年回歸 納達爾不在意重返球王

溫網／奪冠後約克維奇曬超萌兒女 快當爸的納達爾留言恭喜

相關新聞

網球／納達爾下周重返球王 5球員美網有望爭世界第一

年度壓軸的大滿貫美網29日點燃戰火，俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）不但要尋求衛冕，同時要再爭取「世...

網球／ATP專訪曾俊欣 讚將追隨錦織圭成亞洲球星

ATP在今天刊出我國網球一哥曾俊欣的專訪文章，並且在開頭就稱讚曾俊欣是一名正在崛起的亞洲新星，並談到了一路走來父母對他的...

羽球世錦賽／生涯首勝陸光祖 王子維改寫個人最佳成績

在日本東京舉行的羽球世錦賽，我國好手王子維、白馭珀今天相繼登場，其中王子維在男單32強遭遇世界排名第24名的中國大陸陸光...

足球／台灣也有過「世界盃資格」 足協裁判精進計畫接軌世界

隨著2022世界盃足球賽開踢不到一百天，全世界都等著迎接這場後疫情時代第一場全球運動嘉年華。只差一步就可進軍世界盃的中華木蘭女足代表隊，讓台灣距離世界盃的距離不再遙遠。但其實在世足相關賽事中都有台灣裁

網球／確定趕不上美網復出 澤瑞夫連續缺席2個大滿貫

排名世界第二的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）6月在法網四強賽時不慎扭傷腳踝，手術後積極復健力拼復出，不過最新消息是確定趕不上下週開打的美網。 澤瑞夫是在法網四強戰與西班牙名將

網球／費德勒快復出IG曬近況 網：天王終於回來了

曾奪下20次滿大滿貫冠軍的費德勒，去年短暫復出後，第三度進行膝關節手術，復健之路漫漫，近日終於在Instagram上分享近況。 影片中費德勒在戶外場上進行簡單擊球活動，動作也相當流暢，上一次分享近況

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。