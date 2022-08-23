足球／台灣也有過「世界盃資格」 足協裁判精進計畫接軌世界

隨著2022世界盃足球賽開踢不到一百天，全世界都等著迎接這場後疫情時代第一場全球運動嘉年華。只差一步就可進軍世界盃的中華木蘭女足代表隊，讓台灣距離世界盃的距離不再遙遠。但其實在世足相關賽事中都有台灣裁判在場上執法，而藉由足協裁判精進計畫的推廣，未來勢必有更多年輕的裁判新血能提早與國際接軌，同樣朝著進軍世界盃來挑戰。

超強體能與臨場反應 足球裁判不簡單

相較於能坐著執法的網球與羽球裁判；或是移動距離有限的棒球及籃球裁判，足球裁判需要跟著兩隊球員跑動，自然需要有如同運動員般的體能。在許多重大比賽前，賽事主辦單位還會針對裁判進行體能測驗，沒有通過標準的裁判只能自掏腰包買機票回家。而且每次出國擔任裁判一出去至少一個月，常常要犧牲與家人相處的時間，擁有超過300場國際賽事執法經驗的游銘訓笑說：「仁川亞運我在國外執法一個多月回家以後，老婆跟兩個小孩的名字都改了我都不知道。」除此之外，國際裁判足球還是個充滿「灰色地帶」的運動，游銘訓又說：「每個裁判對於身體接觸的認定都不同，再加上不像其他運動有很明確的規則界定，足球裁判需要花更多時間自我進修，觀看不同判例累積經驗，才能內化成在場上的即時反應，做出正確的判決。」

越級打怪不間斷 進軍世界盃超困難

就如同列強所爭搶的32張世足會內賽門票，要成為世界盃裁判也是不斷越級打怪的艱難過程。從在台灣考上一年男生僅3位、女生僅2位的國際裁判名額開始，接著再考上亞足聯認證的菁英裁判，固定接受亞足聯訓練及考核，還要在接受到派令的比賽中拿出最好表現，成為更高級別的裁判並參與更重要的比賽，一步步朝世界盃會外賽以及亞、奧運賽事前進。畢竟在體育大國美國，也只有五位裁判能獲選進入2022世界盃足球賽，與其他124名裁判共同執法。

就因為成為國際裁判不容易，每次參與世界盃相關賽事的過程都是種享受！因為擔任裁判去過了40幾個國家，每到各處除了高規格的食宿安排與出場費用，在某些國家裁判的接送車都還享有警車保護。就算有30年的裁判資歷，游銘訓仍然難忘參與世界盃相關賽事的體驗，他分享：「如同前幾年中華隊參與世界盃會外賽時吸引滿場的球迷，每個參賽國對自己國家的球隊都有近乎狂熱的支持，我還記得有次在滿場八萬人的球場執哨，感受到所有球迷加油吶喊的震撼，這種激情會讓你一輩子難忘。」

足協裁判精進計畫加持 盼產出更多國際裁判讓世界看見台灣

而在裁判培育上足協除了調高出席執法費用，舉辦定期的裁判回流課程之外，也仿效亞足聯的裁判學院，開啟了裁判精進計畫，每個月舉辦兩至三次講習。除了相關裁判技術教學之外，同時涵括英文、體能訓練等課程，每場賽事也都會安排資深裁判到比賽現場進行考核，更在年末頒發年度最佳裁判獎項，希望國內有志於成為國際足球裁判的新血能提早接受正規的養成教育。

做為台灣女性第一位在亞洲盃會內賽擔任主審裁判的王婕就說：「除了FIFA及亞足聯提供的判例影片庫之外，當在場上遇到問題，賽後我會自己剪輯影片去向老師及前輩請教，一同討論找尋精進的空間。之前第一次在亞洲盃執法，上場前也針對VAR系統向其他裁判尋求建議，互相交流對個人的成長會很有幫助。」

阿強、「小龍女」賴可與資深裁判乾一杯 只有Respect不扯淡

為了讓更多足球粉絲與一日球迷理解足球規則以及裁判的甘苦談，運動系Youtuber 阿強日前特別邀請味全龍「小龍女」成員賴可，一同從棒球跨入足球領域，拜訪兩位資深裁判，針對球迷容易誤解的越位、紅黃牌給予時機等規則，好好上了一課，看到裁判老師從身上拿出大大小小的裝備，也讓阿強直呼「你們根本是哆啦A夢吧！」。世界盃即將來臨，想要快速提升足球常識的球迷們，不要忘記上網收看喔！

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