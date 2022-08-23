羽球世錦賽／生涯首勝陸光祖 王子維改寫個人最佳成績

在日本東京舉行的羽球世錦賽，我國好手王子維、白馭珀今天相繼登場，其中王子維在男單32強遭遇世界排名第24名的中國大陸陸光祖，最終就以21：18、21：16拿下生涯對戰首勝，個人首度挺進到世錦賽16強。

世界排名第16名的王子維，生涯前2次與陸光祖交手都吞下敗仗，包括今年馬來西亞公開賽兩人在16強碰頭，就由陸光祖以直落二勝出。

不過今天雙方再度碰頭，王子維也展開凌厲攻勢，儘管在首局前段一度以9：14大幅落後，不過隨後連連殺球得分，一波8：0攻勢逆轉戰局，儘管在17：14領先時，發生了殺球時球拍拖手，彈地後飛越球網談到陸光祖身前的小插曲，但王子維仍是以21：18先下一城。

第二局王子維維持氣勢，幾波精彩的防守和攻勢一度取得4分領先，儘管局中陸光祖一度追到11：11平手，但王子維隨後又打出一波6：1拉開差距，並靠著陸光祖回擊掛網，以21：16勝出。

而王子維挺進到16強也改寫個人在世錦賽的最佳成績，接下來他可能遭遇印尼名將喬納坦（Jonatan Christie）與德國舍費爾（Kai Schaefer）之戰的勝者，有望繼續改寫紀錄。

至於女單好手白馭珀今天在首輪遭遇世界排名第20名的泰國選手猜萬（Phittayaporn Chaiwan），最終則是以18：21、13：21直落二敗北，於64強賽步。