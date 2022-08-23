網球／確定趕不上美網復出 澤瑞夫連續缺席2個大滿貫
排名世界第二的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）6月在法網四強賽時不慎扭傷腳踝，手術後積極復健力拼復出，不過最新消息是確定趕不上下週開打的美網。
澤瑞夫是在法網四強戰與西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）對戰，打到第二盤尾聲時不慎腳踝翻船扭傷，當下直接坐輪椅出場，檢查後為右腳外側韌帶撕裂，隨即進行手術。
前陣子的溫布頓公開賽澤瑞夫已因傷缺席，目前也確定復健療程趕不上今年最後一個大滿貫、即將在下周開打的美網，官方已公布退賽消息，他的空缺將由美國好手柯茲沃夫遞補（Stefan Kozlov）
雖然澤瑞夫無緣在生涯大滿貫成績最佳的美網復出，然而有消息指出下月13日開打的維斯盃，他仍在德國隊公布的名單中，推測這賽是可能會是傷癒後第一戰。
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