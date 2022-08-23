網球／ATP專訪曾俊欣 讚將追隨錦織圭成亞洲球星

ATP在今天刊出我國網球一哥曾俊欣的專訪文章，並且在開頭就稱讚曾俊欣是一名正在崛起的亞洲新星，並談到了一路走來父母對他的全力支持，和與新教練班傑明（Benjamin Ebrahimzadeh）的合作，讓他在場上更有信心。

過去一年世界排名不斷攀升到生涯新高83名的曾俊欣，在近日接受ATP的專訪，並在開頭就稱讚有一位亞洲正在崛起的新星，名字叫做曾俊欣，並指出他過去一年共獲得3座挑戰賽冠軍，其中包括今年兩度奪冠，讓他世界排名來到生涯新高的83名。

報導中提到，曾俊欣靠著努力訓練和天賦的結合，現在每周都在世界各地享受成功的成果，不過這通往頂峰的道路卻非一帆風順，而是克服了一系列的障礙，曾俊欣表示，由於成長過程中身邊並沒有太多人從事網球運動，大多時間只能在學校時玩樂，但在網協幫助下他開始與教練、學院和俱樂部接觸，並且展開網球旅程。

曾俊欣也提到，自己網球路一路走來都是靠著父母的全力支持，「我的爸媽在樂華夜市有個攤販販售糖葫蘆，當我開始職業生涯時我的媽媽還在夜市工作，一個人做得非常辛苦，工作量大也花很多時間，必須從下午5點忙到凌晨12點甚至是1點。當我們還小的時候，我和我的兄弟還會到那幫忙，但當我展開網球之旅後，就沒有辦法再兼顧這兩件事。」

曾俊欣也表示，自己的網球啟蒙則是他的父親，「他對我的影響很大，記得有一次我拿起球拍將球打過球網後讓他很驚訝，他慢慢開始每天帶我去球場，我們打球的時間也愈來愈多，現在我和我的父親仍在各地旅行，他一直陪在我身邊。」

我國網球一哥曾俊欣坦言在轉入職業後，去年卻遇到了撞牆期。 截圖自曾俊欣IG

儘管在青少年時期曾俊欣的成績相當亮眼，不過他也坦言在轉入職業後，去年卻遇到了撞牆期，排名也停滯不前，直到10月份與現任教練班傑明合作後狀況才逐漸好轉。

曾俊欣談到與班傑明的合作時說：「我們以前就曾合作過，但去年10月又再次合作，從那之後我的比賽狀況愈來愈好，在球場的感覺也變得更舒服。如果你沒有經歷過障礙或是困難，你可能不知道這是一種什麼樣的感覺，他幫助我在場上和場下更了解自己，這是一個非常重要的時期。」

曾俊欣也在專訪中分享了今年澳網的比賽過程，以及偶像是錦織圭，在疫情期間曾嘗試學鋼琴、喜歡吃火鍋、熱愛除了高球以外的其他運動，尤其是棒球，並直言中職樂天桃猿是他最愛的球隊，最愛球星則是大谷翔平，如果有機會與名人共進晚餐他則希望是與周杰倫和鄧紫棋。

而專訪文章的最後也提到，曾俊欣接下來將會繼續在ATP巡迴賽的會內賽中亮相，看起來他將會追隨錦織圭的腳步，並在未來幾年成為亞洲網球在巡迴賽中穩定的存在。