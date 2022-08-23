網球／費德勒快復出IG曬近況 網：天王終於回來了

曾奪下20次滿大滿貫冠軍的費德勒，去年短暫復出後，第三度進行膝關節手術，復健之路漫漫，近日終於在Instagram上分享近況。

影片中費德勒在戶外場上進行簡單擊球活動，動作也相當流暢，上一次分享近況是他4月時，當時是在室內進行復健訓練。

底下也吸引網友留言「我們好想你」、「天王終於回來了」、「有史以來最棒的事」可以看出球迷們都相當期待這位41歲傳奇的復出。

費德勒日前表示確定會參加9/23-9/25在倫敦舉行的拉沃盃，也傳出有意參加10月下旬的瑞士室內賽及ATP巡迴賽。