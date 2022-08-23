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網球／美網前最後熱身 詹皓晴克里夫蘭闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴（左）和青山修子輕鬆晉級克里夫蘭女網賽8強。 圖／劉雪貞提供
詹皓晴（左）和青山修子輕鬆晉級克里夫蘭女網賽8強。 圖／劉雪貞提供

美網29日點燃戰火，詹家姊妹詹詠然詹皓晴選擇克里夫蘭女網賽為硬地大滿貫最後暖身，姊姊詹詠然和澳洲老將史托瑟（Samantha Stosur）首輪雖在「超級搶10」吞敗，妹妹詹皓晴和日本搭擋青山修子今天輕鬆闖關，僅花56分鐘就以兩個6：1過關。

詹皓晴與日本青山修子列女雙第3種子，今天碰哥倫比亞、丹麥聯軍塞拉諾（Maria Camila Osorio Serrano）／ 陶森（Clara Tauson），首盤一下場第3種子組合就取得局數5：0絕對優勢，對手雖在第6局「破蛋」，台日組合仍以6：1先下一城。

第二盤和首盤戰況類似，台日組合連破帶保取得5：0絕對領先，第6局雖遭破發，第7局馬上回破，以再一個6：1拿下勝利，輕鬆晉級8強。

詹詠然和史托瑟首輪碰俄羅斯亞莉山德拉（Ekaterina Alexandrova）／德國海森（Vivian Heisen），首盤失守的台澳組合雖將戰局逼到決勝的「超級搶10」，但4個發球分遭破下陷入3：9落後，雖瓦解對手2個賽末點，最終仍以3：6、6：4、5：10出局，首輪止步。

詹皓晴 詹詠然 美網

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