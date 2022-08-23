網球／美網前最後熱身 詹皓晴克里夫蘭闖8強
美網29日點燃戰火，詹家姊妹詹詠然和詹皓晴選擇克里夫蘭女網賽為硬地大滿貫最後暖身，姊姊詹詠然和澳洲老將史托瑟（Samantha Stosur）首輪雖在「超級搶10」吞敗，妹妹詹皓晴和日本搭擋青山修子今天輕鬆闖關，僅花56分鐘就以兩個6：1過關。
詹皓晴與日本青山修子列女雙第3種子，今天碰哥倫比亞、丹麥聯軍塞拉諾（Maria Camila Osorio Serrano）／ 陶森（Clara Tauson），首盤一下場第3種子組合就取得局數5：0絕對優勢，對手雖在第6局「破蛋」，台日組合仍以6：1先下一城。
第二盤和首盤戰況類似，台日組合連破帶保取得5：0絕對領先，第6局雖遭破發，第7局馬上回破，以再一個6：1拿下勝利，輕鬆晉級8強。
詹詠然和史托瑟首輪碰俄羅斯亞莉山德拉（Ekaterina Alexandrova）／德國海森（Vivian Heisen），首盤失守的台澳組合雖將戰局逼到決勝的「超級搶10」，但4個發球分遭破下陷入3：9落後，雖瓦解對手2個賽末點，最終仍以3：6、6：4、5：10出局，首輪止步。
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