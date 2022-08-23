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羽球世錦賽／36分鐘速勝加拿大何舒 周天成晉級16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成第二輪僅花36分鐘就以21：15、21：12直落二勝出，挺進到16強賽。 美聯社
周天成第二輪僅花36分鐘就以21：15、21：12直落二勝出，挺進到16強賽。 美聯社

我國羽球一哥周天成日前在台北公開賽拿下個人今年首冠後，本周重返世錦賽舞台並在首輪拍落印度選手普拉提克（Sai Pratheek K.）後，今天第二輪面對加拿大加拿大何舒（Jason Anthony Ho-Shue），最終僅花36分鐘就以21：15、21：12直落二勝出，挺進到16強賽。

世界排名第4名的周天成，上月底在台北羽球公開賽拿下個人近3年來首冠，也是個人在此賽事的第4冠後，相隔4周再與我國其他羽球好手攜手征戰世錦賽，在昨天的首輪面對世界排名第20名的普拉提克，最終在苦戰3局後勝出，挺進到第二輪。

而今天的第二輪賽事面對世界排名53名的何舒，也是雙方生涯首次交手，周天成在首局開賽後一度落後，不過在局中靠著一波6：1的攻勢逆轉戰局，儘管何舒仍是一路緊咬比分，但周天成局末再打出一波4：0，以21：15先下一城。

第二局周天成也乘勝追擊，開賽後就取得6分領先，並且未讓對手有超前機會，以21：12直落二拿下16強門票，下一輪將對上香港李卓耀與捷克勞達（Jan Louda）之戰的勝者。

今年是周天成生涯第8度站上世錦賽舞台，過去他曾4度打進到8強賽，去年則是在32強遭到中國大陸陸光祖逆轉擊退，而今天陸光祖將在32強賽碰上我國另一名好手王子維。

而包括周天成、王子維在內，我國今天共有7組人馬出賽，其中楊博軒／胡綾芳在混雙64強賽面對世界排名39名的蘇格蘭組合霍爾（Adam Hall）／麥克佛森（Julie Macpherson），以21：13、21：16直落二取勝，晉級到32強。

周天成 世錦賽 羽球

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