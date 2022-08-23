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自行車／騎車來去「大雪山」嚐鮮新路線

運動筆記／ Tina Tsai

騎車有時候就像出去玩，偶爾去不一樣的地方，看看不一樣的風景，用騎車的速度漫遊。之前看文章有提到，「大雪山」是練武嶺的推薦路線之一，這幾天北部熱到不行，臨時決定來去「嚐鮮」看看，海拔高騎起來感覺涼涼的也舒服。(一方面怕迷路，剛好有朋友的團可以跟也比較安心)星期六一早出發前往東勢麥當勞，旁邊停車場免錢又方便，吃好早餐前往集合地點「粵西7-11」，7:20出發天氣沒有北部來的熱真好。

一出發就開始緩上，路面其實蠻大的，騎起來還不錯，經過「大雪山賞鳥協會」。

路上不時看到滿山的「接枝梨」，邊騎車邊看旁邊風景，溫度不高真舒服。

但到了「大棟派出所」，車子真的不少，路上很多登山客、遊覽車，要比較注意，而且路面開始不平整，坡度跟前面比起來也比較陡。

在往前就是到了「橫嶺山隧道」口，這邊是單向雙邊通行，因為隧道內無照明，所以車燈都要開。一方面怕對向車子過來，所以隧道速度不能慢。(要遵守交通號誌)過了隧道後，接下來的路就比較緩和了，路上登山客也越來越多，跟以前騎車的感覺很不一樣，反而景沒有「觀霧」來的漂亮，再來經過「雪山橋」。

還有「大雪山」的牌子

過不久就到「大雪山」售票口(海拔到達2000）在這我們休息拍照、吃東西準備回程。

一方面考量午後天氣變化&中午前下山不會跟太多車子同行比較安全。下滑就要穿起「風衣」了，騎的過程有時候會冷，不知道是不是騎的太悠閒😂。而路不平也是震到手需要休息一下，終於回到停車的地方，麥當勞換裝完，該好好犒賞一下自己的肚子。

老趙牛肉麵

東勢買水梨

大雪山真的是一條適合夏天的路線，一路一直往上爬，但風景我覺得觀霧比較好，路雖然大一點，路面不平整真的要注意，車多、登山客多也要小心。

還是謝謝佳龍一早開車載我出門玩😄

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