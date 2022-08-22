田徑／為體表會開場 田徑注入舞蹈、節奏元素

教育部體育署主辦的111年體育表演會，9月17日將於台北小巨蛋盛大登場，田徑項目將擔任本屆體表會的開場演出，這次表演特別邀請專業舞蹈老師加入，以田徑訓練的馬克操、欄架操開始，搭配升降舞臺、LED投影地板等特效，讓觀眾看到田徑的獨特魅力。

田徑被稱為「運動之母」，是許多其他運動項目的根本，其中包含了跑、跳、擲等基礎，但卻被認為是很乏味的運動，台北市立大同高中體育組長陳佳蓮說：「田徑訓練真的很乏味，但我們想傳達給大家的是，田徑也可以透過表演看到它精彩、有樂趣的那面。」

今年表演團隊由國立台灣師範大學、國立台北教育大學田徑選手及來自各校田徑教練組成，將為今年的體育表演會揭開序幕，要讓觀眾有耳目一新感受。

陳佳蓮透露，表演將利用打電玩闖關的概念呈現演出內容，「就是想要讓大家看到，原來田徑也可以這樣表演。」

田徑訓練除了動作與肌肉線條的展現外，節奏是另項可關注的環節，這次表演觀眾也可以特別注意節奏的變化。

今年體育表演會將於9月17日登上台北小巨蛋舞臺，當天晚上7點將於年代MUCH台、中視新聞台、壹綜合MOD頻道、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS等平臺進行轉播。