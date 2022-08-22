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U18亞青男排／5局大戰惜敗大陸 中華隊收第6名

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊在U18亞青男排賽收下第6名。圖／中華排協提供
中華隊在U18亞青男排賽收下第6名。圖／中華排協提供

中華男排U18國家隊今天迎接U18亞洲男排賽最終戰，和中國大陸的5局大戰中以16：25、25：15、25：18、20：25、15：17惜敗，留下第6名。

總結今年賽事，中華隊雖未如預期目標進入4強，教練陳俊昌仍為U18小將們打90分的分數，他說：「我們集訓時間沒有很長，短時間內達到這個成績已經很不錯，選手們的臨場調整很重要，從伊朗戰後發現邊線攻擊難以突破高大攔網，改變攻擊策略在第二次對到中國時明顯收到效果。雖然未能拿下最後一場的排名勝利，但從泰國一戰就打出不緊張的氣勢是讓我們進入正確狀態的關鍵。」

中華男排預賽戰績1勝2敗，8強賽首場以局數1：3不敵印度，落到5到8名排名賽；排名資格賽首戰以3：1擊敗泰國，可惜今天5局大戰沒能挺過決勝局「丟士」壓力，敗給大陸。

來自麥寮高中的林庭偉及豐原高商高宇浩是本次賽事中華男排的得分主力，林庭偉在前5場比賽總得分76分，其中攻擊得分70分，高宇浩在前五場賽事中總得分66分，其中攻擊得分60分。

林庭偉提到，這是自己第一次打國際賽，「雖然在國內大家是對手，但來到國家隊必須用最短時間讓默契越來越好，這次比賽最大收穫就是鼓勵自己要勇敢一點，要敢突破，才能打好每一場比賽。」

中華男排已結束U18亞青賽所有賽程，目前中華女排與中華男排U20仍有任務，女排前往菲律賓參加亞洲盃，男排赴巴林參加U20男子排球錦標賽。

排球 中華隊

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