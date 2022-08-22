羽球世錦賽／戴資穎繼續休兵 周天成、白馭珀接棒上陣

羽球世錦賽今天在日本東京點燃戰火，我國「一哥」周天成和「羽球王子」王子維都順利闖關，明天兩人都排上轉播場，列女單第2種子的「一姊」戴資穎和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋仍休兵，養精蓄銳等待首戰。

小戴和麟洋配首輪都輪空，預計周三登場，明天第2日由混雙楊博軒／胡綾芳打頭陣，台灣時間早上8點15分在第4球場上陣，兩人也是唯一明天排在第4球場的台將。

男雙「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯和混雙李洋／楊景惇都排在第3球場，和第4球場同樣沒有直播服務。

MOD愛爾達提供直播的第1球場和第2球場，明天共有4組台將上陣，小天和加拿大何舒（Jason Anthony Ho-Shue）的對陣排在第一球場第2場，預計台灣時間早上8點40上陣，小天後就是女單「小小白」白馭珀和泰國猜萬（Phittayaporn Chaiwan）的對決。

王子維和大陸對手陸光祖將在第二球場第5戰上陣，賽程不早於台灣時間早上10點；同場地我國男雙李哲輝／楊博軒接棒王子維後上陣，對手是荷蘭組合吉爾（Ruben Jille）／范德拉克（Ties van der Lecq）。

列男單15種子的王子維，過去和陸光祖兩度碰頭都吞敗，今天只花28分鐘就過關的他強調說：「明天不好打也是要盡力去拚，這次目標是要拿牌！」

李楊配若能過頭關，男雙第二輪就要能和麟洋配會師，上演寶島內戰。