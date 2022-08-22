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網球／中華隊台維斯盃主場迎敵 開放球迷進場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊下月台維斯盃將在主場迎戰香港隊。圖／中華網協提供
中華隊下月台維斯盃將在主場迎戰香港隊。圖／中華網協提供

2022年台維斯盃（Davis Cup）國際男子網球團體錦標賽，中華隊3月的世界二級升降賽以4：0零橫掃瓜地馬拉，成功完成保級任務，接下來9月由總教練張孝雍率隊迎戰香港隊，角逐世界一級資格。

台北市網球中心的室外Show Court球場是台維斯盃舉辦場地，因中華隊與香港隊和國際網球總會（ITF）所有執法官員須依據申請專案特殊防疫免隔離辦法參賽，比賽期間相關人員須居住於隔離飯店與安全管制區內，為不影響防疫安全管制區考量，二樓看台及未管制空間都開放球迷，讓球迷可親臨現場，為中華健兒加油打氣。

身為地主的中華隊精銳盡出，吳東霖、莊吉生、許育修、楊宗樺和何承叡攜手捍衛主場，其中單打世界排名183位的吳東霖，今年4月收穫生涯首座ATP挑戰賽單打冠軍，世界排名屢創新高，亮眼成績讓人有目共睹。

雙打部分，由目前雙打世界排名161位的許育修坐鎮，許育修今年已贏得9座ITF雙打冠軍；另一位雙打好手何承叡亦拿下3座ITF雙打冠軍；莊吉生和楊宗樺曾多次披上國家隊戰袍，將運用個人豐富的大賽經驗，帶領團隊朝勝利邁進。

香港隊派出王康傑、黃澤林、黃俊鏗、陳珏汛和迪安，其中最受矚目的是現年18歲的新生代好手黃澤林，黃澤林拿下去年美網和今年澳網兩座青少年男雙賽事冠軍，目前單打世界排名1010位，和1178位的王康傑是香港隊陣中唯二擁有職業排名的選手。

許育修 中華隊 台維斯盃

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