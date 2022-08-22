羽球世錦賽／王子維快打晉級 男單晉級率百分百
羽球世錦賽今天在日本東京點燃戰火，我國「一哥」周天成上午開胡，合庫同門師弟「羽球王子」王子維下午也拿到第二輪門票，且是只花28分鐘就快意晉級。
世界排名16的王子維是大會第15種子，今天面對越南39歲老將阮進明，王子維一下場就打出6：0攻勢，且領先一路拉大，首局僅讓世界排名91的對手拿下8分，以21：8先下一城。
第二局王子維也是連拿3分奠定優勢，這局更只讓阮進明拿下6分，僅花28分鐘就闖過頭關。
王子維和周天成是今年世錦賽唯二的男單台將代表，同樣排上種子的兩人今天都過頭關，寫下百分百勝率，下輪對手也都出爐，小天將碰加拿大何舒（Jason Anthony Ho-Shue），王子維要遭遇世界排名24的大陸對手陸光祖，尋求3度碰頭的對戰首勝。
今年世錦賽中華隊共有11組選手出賽，今天首日賽程有4組台將上陣，率先登場的混雙李哲輝／許雅晴落馬，兩位男單代表順利過關，壓軸的是女雙唯一台將代表張淨惠／楊景惇。
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