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泰拳／世青賽奪1銀2銅 中華隊寫近8年最佳成績
2022 IFMA世界青年泰拳錦標賽剛在馬來西亞吉隆坡落幕，今年共有70多國、超過1千名選手參賽，中華隊由中華民國泰國拳協會理事長張恩煌親自率團，總共獲得1銀、2銅及兩位並列第5名，寫下我國參加國際泰拳賽事8年來最佳成績。
今年賽事8月9日到20日登場，中華泰拳協會理事長張恩煌領軍教練余春聖、管理方柏舜、秘書林盈君和選手方翔恩、胡鈞泰、翁晟勛、羅弘哲、邱湘芸、黃柏璋、彭睿騫及方翔恩出征。
方翔恩獲得8到9歲男子組28公斤級銀牌，胡鈞泰在10歲男子組30公斤級帶回銅牌，翁晟勛12歲男子組46公斤級獲得另面銅牌，羅弘哲拿下14到15歲男子組54公斤第5名，邱湘芸也獲得16到17歲女子組51公斤第5名。
總計這次世界盃，中華青年泰拳隊勇奪1銀、2銅，還有兩位列第5名，創下我國參加國際泰拳賽事八年來最佳成績。
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