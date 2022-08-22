棒球／少棒出現一局「5出局」 網友笑翻：多殺的算到下局

2022年威廉波特少棒聯盟世界大賽(Little League World Series)日前開打，今日在麻州和賓州比賽中，竟出現「五出局」罕見場面。

當時五局下一人出局一、二壘有人，打者擊出飛球遭左外野手飛撲接殺後，二壘上的跑者想要直闖本壘也被觸殺，此時已經三出局，該半局照理來說應結束，但一壘跑者卻仍繼續往前推進，搞不清楚狀況的打者也跟著一起跑，最終兩人皆在一、二壘中間被夾殺。

對於一局形成「五出局」，網友紛紛留言表示，「多殺的算到下一局」、「不對呀，打者死兩次欸」、「出局數可以這樣算？沒有看過耶！這是少棒的規則嗎？」、「少棒才看得到的有趣場面。」