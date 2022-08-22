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世錦賽／今年僅有1敗！安賽龍力拚生涯第二面世錦賽金牌

聯合新聞網／ 綜合報導
丹麥「世界球王」安賽龍帶著32連勝的氣勢參加今日開打的世界羽球錦標賽。 美聯社
丹麥「世界球王」安賽龍帶著32連勝的氣勢參加今日開打的世界羽球錦標賽。 美聯社

丹麥「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen）帶著32連勝的氣勢參加今日開打的世界羽球錦標賽，稍早擊敗馬來西亞老將劉國倫，晉級男單32強，盼能過關斬奪下生涯第二面世錦賽金牌

曾在2017年拿下世錦賽冠軍，安賽龍這次以頭號種子之姿參賽，他目前狀態正處於高檔，先後拿下全英公開賽、歐洲錦標賽、印尼大師賽、印尼公開賽、馬來西亞公開賽5座冠軍，扣除退賽場次，他今年僅輸過1場比賽。

安賽龍去年爆冷一輪遊，這次盼能捲土重來，日前他在個人IG寫下，「去年來東京，我贏下了奧運會金牌，在這裡實現了人生中最大的夢想。今年回到這裡參加世錦賽，希望我能取得好成績。加油！」

安賽龍稍早以21：16、21：12擊敗馬來西亞老將劉國倫，晉級男單32強，下一輪將和荷蘭好手卡爾尤（Mark Caljouw）交手。

馬來西亞 金牌 印尼 荷蘭 奧運

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