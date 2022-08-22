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排球／中華女排提前晉級亞洲盃八強 預賽首戰不敵日本

中央社／ 台北22日電
中華女排出征亞洲盃，首戰0：3不敵日本。圖/中華民國排球協會提供
中華女排出征亞洲盃，首戰0：3不敵日本。圖/中華民國排球協會提供

由於哈薩克日前退出亞洲盃女子排球賽，中華女排提前晉級8強，今天預賽首戰出戰上屆亞軍日本隊，以0比3落敗，明天將與澳洲隊交手。

本屆亞洲盃女子排球賽在菲律賓舉行，原先共10隊參賽，分成A、B組，進行單循環賽，分組前4名晉級8強，並進行交叉對決，中華隊預賽分到B組，原定將分別與哈薩克、日本、澳洲和泰國交手，不過由於哈薩克退賽，因此中華隊確定躋身八強行列。

中華女排今天預賽首戰強碰「東洋魔女」日本隊，以22：25、22：25、22：25落敗，而日本隊預賽至今1局未失，拿下2連勝，明天中華隊將對上澳洲，力拚首勝開張。

中華女排陣容自2019年換血，原先以亞運為目標，但亞運延期至明年登場，這次集結張瓈文、謝苡縥、陳佳蔓、黃芯瑜、甘可慧、曾琬羚、葉于雯、陳姿雅、劉雙菱、吳芳妤、林書荷、黃瀞萱、賴湘程、林其蓉等好手出征亞洲盃，團隊睽違2年多參加國際賽，目標突破上屆（2018年）第四名的成績。

排球 亞運

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