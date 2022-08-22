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羽球世錦賽／3局大戰勝出 周天成開紅盤闖第二輪

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。記者季相儒／攝影（報系資料照）
周天成。記者季相儒／攝影（報系資料照）

羽球世錦賽今天在日本東京點燃戰火，我國率先出賽的混雙組合李哲輝／許雅晴雖敗陣，不過「一哥」周天成為台將開出紅盤，接下包括「羽球王子」王子維和唯一的台將女雙代表張淨惠／楊景惇都將出賽搶勝。

世界排名第4的小天，今天首輪碰世界排名20的印度普拉提克（Sai Pratheek K.），小天延續過往交手4連勝的對戰優勢，首局4：4後連拿4分拉開領先，第一次技術暫停後小天也維持優勢，以21：15先下一城。

第二局由普拉提克帶著11：8領先進入技術暫停，並以21：15扳平局數。

決勝局小天仍維持自己節奏，前8分只讓對手拿到1分，一次將球送到後場的調動更讓普拉提克劈腿到臀部著地；小天憑藉這球得分，換場時取得11：5優勢，接續再靠對手失誤擴大領先，儘管遭普拉提克瓦解4個「賽末點」，小天最終仍以21：15收下超過1小時大戰勝利。

世錦賽前赴馬來西亞移地訓練的小天，順利晉級第二輪，下戰將遭遇美籍台裔舒之顥和加拿大何舒（Jason Anthony Ho-Shue）的勝家。

羽球世錦賽5個單項都是64籤，我國混雙共有3組選手，率先登場的李許配世界排名25，面對排名44的印尼組合庫沙爾揚托（Rehan Naufal Kusharjanto）／庫蘇馬瓦蒂（Lisa Ayu Kusumawati），第一局李哲輝和許雅晴都有出現發球失誤，加上對手出現許多顆翻網過的幸運球，最終李許配就以14：21、9：21出局。

世錦賽 羽球 周天成

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