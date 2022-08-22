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辛辛那提網賽／世界排名152贏第七！ 大黑馬退西西帕斯奪冠
今年3月才復出，克羅埃西亞好手克里奇（Borna Coric）成辛辛那提名人賽大黑馬，除第二輪拍下「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），目前世界排名152名的他今天決賽更以7：6（7：0）、6：2力退世界排名第7的希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），寫下排名最低的名人賽冠軍新紀錄。
克里奇因肩傷動刀養傷一年，回歸不到半年就迎接生涯最大勝利，他感動說：「不可思議，我以為我第一輪就會出局了。」他也感謝家人和團隊，陪伴自己走過辛苦的復健期，「如果沒有他們，我不會在這裡。」
這是克里奇第2度打進名人賽決賽，4年前的上海名人賽最終戰，他不敵塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），錯過金盃，今年終於得償所望。
今天還有些球迷帶著克羅埃西亞國旗到場，以行動展現對克里奇的支持，以勝利回應球迷的克里奇說：「這對我是非常棒的一個賽事，我總是很享受回到這裡，過去兩年我只能看電視轉播，這讓我不太開心。」
吞下3次交手第2敗的西西帕斯也稱讚對手，再次證明自己身手，不過個人連6次室外硬地決賽都吞敗的希臘球星也坦言感覺很糟，「希望有天能回到這裡，拿到金盃。」
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