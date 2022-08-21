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3對3／雲林開戰！3X3.EXE PREMIER聯盟賽再訪新城市
「3X3.EXE PREMIER聯盟賽」登台第三年，持續造訪國內各縣市、各地知名景點舉辦賽事，今年首度前進雲林，今天在雲林溪河畔進行南區男子組第5回合賽事，由高雄躍陽國際笑擁第2冠。
3X3.EXE聯盟賽首次來到雲林，選在整治後的雲林溪河畔進行，緊鄰斗六市區，呈現「街頭籃球」風格；而雲林首次迎接最高規格的3X3籃球賽事，成為縣內大事，副縣長謝淑亞今天親自出席開幕典禮，並為賽事開球。
夏日的戶外籃球賽，場上「熱」力十足，對於在場上拚戰的選手也是不小的考驗。而南區常勝軍、去年總冠軍高雄台塑公司，今年前4站賽事已拿下3座單站冠軍，但今天在雲林出師不利，無緣4強，由彰化紘亞實業及今年首度參賽的高雄肯塔基美語成為4強新面孔，兩軍4強交鋒，由彰化紘亞實業以19：9勝出，搶下冠軍賽門票。
另一場4強賽由高雄躍陽國際以21：7擊敗台南DEUX野獸晉級；高雄躍陽國際冠軍賽再靠著張皓鈞、吳信賢合計送出5顆兩分球，出賽4人各有貢獻，比下彰化紘亞實業駱俊銓個人4顆外線的狙擊，最終以21：11拿下勝利。
這是高雄躍陽國際繼7月初台北站後，今年第2度拿下單站冠軍，張皓鈞則是首度榮獲單站MVP，賽後全隊依照奪冠「慣例」在頒獎台上獻舞，雲林縣政府新聞處處長羅楚東、EXE聯盟台灣區執行長吳岱豪也一同和冠軍隊應景的跳了一段《我站在雲林》。
今年聯盟賽已進入下半段，下周賽事將繼續南下，於高雄進行男子組北區第7回合、南區第6、7回合，以及女子組第4回合賽事。
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