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羽球世錦賽／戴資穎首日輪空 周天成領軍4台將搶勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。記者季相儒／攝影
周天成。記者季相儒／攝影

羽球年度大賽世錦賽明天將在東京點燃戰火，尋求首金的我國名將戴資穎、去年東京奧運打下金牌的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋首輪都輪空，明天第一天賽程休兵，台將由「一哥」周天成領軍，共有4組選手首日登場。

世錦賽5個單項都是64籤，明天首日賽程包括「一哥」周天成、「羽球王子」王子維、女雙張淨惠／楊景惇和混雙李哲輝／許雅晴都將上陣。

世錦賽首日共開4面球場，第一和第二球場台灣時間早上8點開場，第三球場和第四球場台灣時間早上8點15開始賽程；小天和印度普拉提克（Sai Pratheek K.）的對決排在第一球場第4戰，預計台灣時間中午12點上場，李許配的混雙首戰是第二球場第3場。

王子維和越南39歲老將阮進明的對戰排在第三球場第10場，不早於台灣時間下午1點出賽，寶島女雙首戰時間和場地都還未定。

金年世錦賽中華羽將共有4組選手列上種子，分別是女單第2種子戴資穎、男單第4種子周天成、男單15種子王子維和男雙第4種子的「麟洋配」，4組選手也是去年東奧中華羽球隊班底，相隔一年再訪東京盼能登上頒獎台。

MOD愛爾達將帶來世錦賽轉播，且是第一球場和第二球場都有直播。

世錦賽 羽球 周天成

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