U18世界盃／中華代表隊出爐 7準職棒球員領頭拚連霸

U18世界盃棒球賽今天公布正選20人名單，總計有7名準中職球員，比賽預計於9月初在美國佛羅里達舉行，台灣隊預賽就要強碰日本隊，此次要力拚2連霸。

備戰美國時間9月9日開打的U18世界盃棒球賽，培訓隊分2階段集訓，第2階段24人集訓名單7月底決定後，先在高雄立德棒球場集訓，並與中職二軍進行交流賽。

今天選訓委員選出正選20人名單，包括投手8人，分別為林盛恩（穀保家商）、舒治浩（陽明高中）、陽念希、黃保羅、林詔恩、王彥恩、伍祐城（以上平鎮高中）和林鉑濬（鶯歌工商）。

捕手2人為宋嘉翔（穀保家商）、吳柏萱（南英商工）；內野手6人為楊峻豪、黃劼希、劉俊緯（以上穀保家商）、黃勇傳（平鎮高中）、王念好（北科附工）、鄭俊瑋（麥寮高中）。

外野手總計4人林佳緯、邱鑫、孫易磊（以上穀保家商）和陳致語（平鎮高中）；其中7名球員在今年季中選秀會中獲得青睞。

U18世界盃棒球賽總計12支球隊參賽，預賽分2組舉行，A組球隊為美國、韓國、荷蘭、加拿大、巴西和南非，B組為台灣、日本、墨西哥、澳洲、巴拿馬和義大利。

台灣預賽將依序與巴拿馬、義大利、澳洲、墨西哥交手，預賽最後一天與日本隊碰頭，預賽分組前3名晉級超級循環賽複賽，冠軍戰預計美國時間18日舉行。

U18世界盃棒球賽排定3先發投手 找合適開路先鋒

U18世界盃棒球賽台灣代表隊名單出爐，刷掉4名投手，主要考量陣中5名二刀流、留下對打線速度作戰加分的球員，總教練周宗志說，目前排出3名先發投手，接著要找合適開路先鋒。

中華民國棒球協會今天公布U18世界盃棒球賽20人正選名單，陣中有7名今年獲中職選秀青睞的準職棒球員，取捨掉的4名投手中，阮裕智、尹柏淮、邱緯綸3人也是準職棒球員身分。

總教練周宗志表示，最後投手的取捨，考量陣中包括陽念希、林盛恩、孫易磊、林佳緯、林鉑濬5人都是投打二刀好手，所以選擇留下野手鄭俊瑋、陳致語，2人對於打線速度和作戰比較有幫助。

周宗志表示，沒有選進名單中的4名投手，在之前藍白賽表現不錯，但第2階段集訓，邱緯綸和阮裕智調整近況不佳，尹柏淮則是因不小心扭傷腳，在正選名單公布前僅投了1局、所以沒有被選入。

台灣隊在U18世界盃預賽依序與巴拿馬、義大利、澳洲、墨西哥交手，預賽最後一天與日本隊碰頭，周宗志表示，對日本比賽預期是硬戰，但上一屆巴拿馬陣中也有徵召美職小聯盟球員，要等情蒐確定名單後，才能更完整規劃投手安排。

目前第2階段集訓交流賽打完7戰，戰績5勝2敗，接下來台灣隊還會安排與U23世界盃棒球賽培訓隊打2場交流賽、味全龍隊二軍打1場交流賽，接下來赴美還會安排3場交流賽。

周宗志表示，正式賽開打前的6場比賽，主要觀察的重點是開路先鋒1、2棒人選，目前嘗試了幾個人，但上壘率和狀況不是很穩定，會透過交流賽調整打線。

周宗志表示，投手安排原則上黃保羅、林盛恩、林詔恩會固定先發，舒治浩和伍祐城設定為終結者，陽念希、王彥恩則還需要觀察，看放在先發還是中繼比較合適。