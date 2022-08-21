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辛辛那提網賽／球王11次雙誤自爆 西西帕斯闖決賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

雖保住「世界球王」身分，俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）今天發球表現卻不如預期，他在辛辛那提名人賽4強賽出現11次雙發失誤，包括決勝盤第6局出現4次雙誤，讓希臘對手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）關鍵破發，最終以7：6 （8：6）、3：6、6：3拿到決賽門票。

過去兩人9度碰頭，西西帕斯只拿2勝，今天扭轉對戰劣勢，列第4種子的希臘球星說：「我知道第三盤要面對艱鉅任務，比賽強度很高，但我把握住他一發不進的機會，這讓我時間思考下一步，我非常冷靜，也專注在每一分。」

西西帕斯決賽將碰克羅埃西亞黑馬克里奇（Borna Coric）；第二輪擊敗「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的克里奇，因肩膀動刀，今年3月才回歸，目前世界排名目前僅排152名，但辛辛那提一路闖關，除拍下納達爾，今天再以6：3、6：4解決英國「一哥」諾里（Cameron Norrie），打進近4年第一場決賽。

今天兩場4強賽都受雨勢影響，延遲好幾個小時，率先晉級的克里奇說：「這是很長的一天，我沒預期晚上才要比賽，這是很瘋狂的一天，但有很棒的結尾。」

克里奇也曾為1973年後闖進決賽的排名第2低選手，在此之前，只有羅馬尼亞選手帕維爾（Andrei Pavel）2003年打進法網決賽時的排名191更低。

西西帕斯 納達爾 Daniil Medvedev

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