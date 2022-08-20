自行車／蘇花公路爬坡計時賽 中華隊陪練吳沂璋摘冠

蘇花公路自行車系列活動登場，2019年曾擔任環台賽中華隊陪練的吳沂璋，以34分14秒16勇奪爬坡計時賽男子組總冠軍，宜蘭培訓隊何彥誼第二，曾三度登上騎士協會自行車聯賽女子組年度總冠軍的程秀如封后。

由中華民國自行車騎士協會、中華奧林匹克委員會聯合主辦的「蘇花公路自行車系列活動」，是由邑昇實業股份有限公司冠名贊助，已七度騎單車環台的DOSUN邑昇實業董事長簡榮坤，也下場小試身手。

「爬坡計時挑戰賽32K」上午8時由蘇澳蘇西公園鳴槍出發，舊蘇花路口（計時放行點）、南方澳觀景台、坡頂明隧道（計時點）、東澳加油站（計時點）後原路折返，總里程約32公里。

比賽方式是以下列兩路段計時時間加總，時間最短者為優勝，下坡路段不計時。第一計時路段是舊蘇花路口到坡頂明隧道，約 9公里；第二計時路段是東澳加油站到坡頂明隧道，約 6公里，分為競賽組、挑戰組及E-Bike三組。

男子組 Team Waypoint吳沂璋第一計時路段18分27秒55排第一，第二計時路段15分46秒61排第二，總成績34分14秒16奪冠，剛自西班牙受訪返國的宜蘭培訓隊何彥誼第二計時路段第一，總成績34分35秒71第二，一閃一閃亮晶晶詹濠源第三。

當完兵後才接觸自由車的吳沂璋，2019年擔任國際自由車環台賽中華隊陪練員，曾在建大盃西進武嶺拿到第三名。他說：「這個賽段算是高速坡，但不陡，沿途風景很漂亮，以前來露營過，可以贏何彥誼，我其實有點訝異。」

女子組方面，擅長爬坡的ALLEZALLEZ程秀如，雖然在第一計時路段5.7公里處掉鏈，一度被超越，但很快又重新取得領先，總成績43分0秒07封后，隊友馬嘉莉第四，宜蘭全運女子公路賽金牌陳姿吟43分36秒09第二。

程秀如是爬坡好手，馬拉松、鐵人賽都有涉獵，一開始都在健身房練有氧、踩飛輪，2012年底在朋友邀約下，發現在戶外騎車比在健身房有趣，2014年起三度在中華民國自行車騎士協會聯賽中，拿下女子組年度總冠軍。