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全民運前哨戰 總統盃健美健身全國好手精銳盡出

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2022全國總統盃健美健身錦標賽暨IFBB世界盃國手選拔賽今、明兩天在台北體育館4樓隆重舉行。圖／中華民國健美健身協會提供
2022全國總統盃健美健身錦標賽暨IFBB世界盃國手選拔賽今、明兩天在台北體育館4樓隆重舉行。圖／中華民國健美健身協會提供

「2022全國總統盃健美健身錦標賽暨IFBB世界盃國手選拔賽」今、明兩天在台北體育館4樓隆重舉行，共吸引近400位選手參加，主辦單位中華民國健美健身協會採用IFBB國際總會標準舞台，讓所有選手在疫情肆虐無法出國下仍可享受高水準的賽事。

除了去年疫情影響，每年總統盃參賽人數有增無減，至從今年亞洲同志運動會在台北舉辦健美增加非二元性別項目後，多元化的發展也帶動更多的不同族群參與人數，秘書長林宸田提到，現今社會有別以往傳統思維，多元化的社會已能包容接受不同的族群，這就是自由民主社會最難能可貴的地方，更彰顯台灣對性別友善議題的重視。

台灣健美健身的人口越來越多，國內新生代女子選手陳緯朋也在去年IFBB世界盃奪下女子形體銅牌創下女子歷史最佳成績，在社會大眾普遍觀念上健美肌肉發達且大，狀態不同的是女子項目仍需保有女性柔和美麗的一面，也較能獲得社會大眾認同，且女子項目參與比賽人數眾多，也是協會在各縣市推廣下重要的成果達到男女平等。

10月嘉義縣全民運動會即將登場，由於政府及協會所舉辦的健美賽事皆以國際官方組織GAISF所承認的IFBB國際總會規則為競賽標準，各縣市委員會以總統盃為前哨戰，派出代表隊選手以賽代訓讓選手們提前調整狀況，希望在全民運時能為自己縣市搶下獎牌。

中華民國健美健身協會理事長許安進指出，健美健身人口的增長也帶動民間團體遍地開花舉辦賽事，為了輔導更多有興趣踏入健美健身領域的大專院校學生，協會與各縣市委員會積極與所在地大專院校合作推廣舉辦教練講習課程，進一步將國際大學運動總會FISU所認定的健美項目帶進全國大學運動會，創造出更多健美健身年輕學子。本次同時聘請前中華奧會副秘書長、東京奧運中華隊新聞官吳國譽擔任本會顧問，共同推展健美健身運動。

中華隊

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