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體操／10月世錦賽放眼前8名 林育信看好葉政抗壓性

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
葉政（右2）在月初的國手選拔賽中取得世錦賽國手資格。記者劉肇育／攝影
葉政（右2）在月初的國手選拔賽中取得世錦賽國手資格。記者劉肇育／攝影

我國體操代表隊在今年6月於亞錦賽成功達成任務搶下世錦賽參賽門票後，9月份將啟程歐洲參與3場挑戰賽，為10月在英國利物浦舉行的世錦賽做暖身，而總教練林育信在今天出席活動時也談到，這次世錦賽目標就是取得成隊前8名，爭取明年世錦賽參賽資格後，放眼巴黎奧運門票。

我國體操隊去年在東京奧運由李智凱拿下歷史性的首面獎牌後，今年6月再度站上國際舞台並在亞錦賽完成成隊奪銅的任務，取得今年利物浦世錦賽的參賽資格，而本月在國訓中心進行的選拔賽中，最終男子隊在保留亞錦賽班底的情況下，也再增添了國體大葉政一名新血，並將在9月開拔到歐洲備戰。

總教練林育信在今天出席活動時表示，今年世錦賽在採取新制的情況下，目標是取得成隊前8名，以取得明年世錦賽成隊參賽權，放眼巴黎奧運門票，而目前在各洲賽事都比完後，我國在亞錦賽的成績還能排在第7位，確實很有機會達成目標。

而9月份體操隊6名選手也將開拔到歐洲參加在巴黎、土耳其和匈牙利的三場挑戰賽，為世錦賽進行暖身，總教練林育信也表示，會透過這3站賽事選出世錦賽的5名出賽成員，「畢竟我們這一批是比較年輕的選手搭兩個比較老的選手李智凱跟唐嘉鴻，我們必須要組合、磨練，讓戰力在世錦賽前提升。」

對於月初的選拔賽中，葉政殺出重圍搶下男子隊唯一一席空缺，林育信也對於他相當期待，「他是我們現階段抗壓最好的選手，在比賽幾乎都沒有失敗，接下來我們必須看他的實力展現，是否夠成熟能夠擠進世錦賽出賽名單。葉政確實可以補足我們一些不足，他是有機會能夠下場比世錦賽，他很年輕，我們也希望他早點進到世錦賽這個世界，未來爭取奧運資格。」

而今年將升上大三的葉政也表示，過去一段時間自己不斷提升在全能項目的穩定度，至於在單項部分也將重心放在地板與跳馬兩項上，希望能為世錦賽團隊盡一份力。

世錦賽 林育信 李智凱

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