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體操／推百萬衝奧圓夢計畫 華南體操營林育信執教

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
華南銀行第三屆小小體操營將在北中南三地舉行。記者劉肇育／攝影
華南銀行第三屆小小體操營將在北中南三地舉行。記者劉肇育／攝影

華南銀行於今天在新北市三重區厚德國小體操館舉辦「第三屆小小體操營」活動，並邀請到國家體操隊總教練林育信、選手葉政、莊佳龍擔任營隊總教練，而今年小小體操營也特別擴大於北、中、南三地舉辦，並打造全新「衝奧圓夢計畫」，提撥合計100萬元的獎金與贊助金。

長期贊助我國體操的華南銀行，在2018年首度舉辦「小小體操營」，前兩屆在國訓中心舉辦後受到不少家長及學員熱烈迴響，而今年的第3屆更是提高體操營的層級，邀請北、中、南三地的體操重點發展學校小選手參與，希望延續我國去年在東京奧運奪牌的熱潮，為我國培育體操幼苗「衝奧圓夢」。

在今天登場的北區體操營中，就有近50位學員參與，總教練林育信表示，華南小小體操營第一次舉辦時，我國體操仍在爭取更多奧運參賽資格，所以當時的訓練營是希望推廣體操運動給更多人認識，讓大家更有凝聚力，不過在去年李智凱於東京奧運奪牌後，體操營將肩負起銜接的責任，讓2024年巴黎奧運、2028年洛杉磯奧運能有更多選手投入。

而這次擔任教練的還包括今年在世中運拿下1金、1銀的三重高中體操好手莊佳龍，以及新科世錦賽國手國體大葉政，兩人也有志一同的表示，能夠指導小選手們就讓他們想到自己小時候，葉政說：「除了幫助他們進步，最重要的還是安全性和讓他們開心，很慶幸自己能有機會加入推廣體操的行列。」

這次小小體操訓練營，華南銀行也結合金融本業，規劃「衝奧圓夢計畫」，將100萬元的贊助金以信託方式，定期提供訓練費、比賽交通住宿費、營養金及設備贊助給個場次表現第一名的小小體操員，期望能讓更有潛力的選手無後顧之憂，勇敢追夢，衝向奧運殿堂。

林育信 世錦賽 李智凱

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