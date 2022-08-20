羽球／首度以博士身分挑戰世錦賽冠軍 戴資穎抵東京要造傳奇

我國羽球一姊戴資穎，在今年6月印度公開賽前，正式拿到北市大競技運動訓練研究所博士學位，而昨日世界羽聯也特別利用專文介紹「戴博士」，在文中以丹麥傳奇女將科彭（Lene Koppen）作為舉例，引述兩人都在生涯巔峰，同時拿下世界冠軍與博士學位，並看好戴資穎能奪下首個世錦賽冠軍。

世錦賽將在兩天後開打，國際賭盤開出球后戴資穎與大陸女將陳雨菲均是最低相同封后賠率，兩人勢必有番激戰。至於戴資穎也一早抵達東京，向球迷報平安，這是繼去年東京奧運之後，她再度前往東京，去年奧運女單決賽她就是飲恨給陳雨菲。

世界羽聯於昨日在官網專文寫下，丹麥傳奇科彭在45年前奪下世錦賽女單冠軍後，並在之後幾週就成功獲得了牙醫資格，同時她也是丹麥唯二拿下世錦賽和全英公開賽女單冠軍的選手，但自科彭後，就嫌少有選手在巔峰時期就拿到「博士」學位，直到戴資穎的出現，而小戴將有可能成為45年來首位比肩科彭的選手。

正式成為「戴博士」的戴資穎在文中首度透露，她是如何化身「時間管理大師」取得博士學位：「我確實花了很多時間在訓練上，所以我得好好管理我的時間，當我不訓練時我會參加線上課程，試圖有效利用我的時間，此外，我的學位與體育相關，有助於我的訓練。」

「戴博士」也在先前取得博士學位的訪問表示：「雖然體育競賽很苦，但絕對不能放棄學習，增加知識才能幫助我的實力進步，可以用科學的角度幫助自己變得更強，遇到困難時，可以哭可以傷心但不能放棄，我相信只要堅持，就不會有任何遺憾。」

而小戴的認真的態度獲得台北市立大學競技運動訓練研究所所長，同時也是戴資穎碩士與博士班指導教授陳奕良的讚賞：「過去幾年指導小戴的過程中，我發現他非常有抱負、責任心、自律性高，善於管理自己的時間。」

陳奕良也說到近年因疫情關係不少比賽遭到取消，但戴資穎仍利用時間積極完成學業:「資穎在技術與學術方面的成就，完全就是基於他良好的學習態度。」

近況不錯的小戴帶著泰國、印尼和台北三項公開賽冠軍，將在明日登場的世錦賽力拼首冠，並且他在臉書分享自己受訪的撰文時，在留言區獲得球迷們的鼓勵就有粉絲寫下「盡妳所能, 妳是最棒的！加油」、「你只要平常心就應對比賽就已經無敵了！真的！你是最棒的！是我心中永遠的冠軍！盡你所能！永不放棄！不要給自己壓力！」以及預祝他能奪下首個世錦賽冠軍。