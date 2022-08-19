保齡球／亞青盟主賽 藍少崗、程紹華再添1金1銅

台灣保齡球小將藍少崗與程紹華，今天在U18亞洲青年保齡球錦標賽盟主賽，各自再添1金、1銅，累計今年台灣隊累計拿下3金、1銀、1銅的好成績。

在泰國曼谷進行的U18亞洲青年保齡球錦標賽，台灣共派出4男、4女參賽，代表隊提前5天抵達泰國進行移地訓練，選手也在比賽中展現移訓成果。

年僅17歲的雙手曲球好手藍少崗，本屆U18保齡球賽共拿下男子盟主、全項金牌，而他和程紹華攜手的雙人賽也登頂奪冠，此外在首日登場的個人賽也摘下銀牌，一人就包辦3金、1銀，堪稱是最大贏家。

盟主賽僅取全項排名前16的好手晉級參賽，每名選手都要和其他15人進行對抗，贏家可拿10分積分，平手5分，落敗則沒有分數，循環賽結束後每局總分加上積分，取總積分最高的3人進行獎牌階梯賽。

藍少崗在循環賽結束後，以總積分3787分排名第1，直接晉級金牌戰，而程紹華則以總積分3710分名列第3，先與排名第2的馬來西亞選手進行對決，無奈程紹華以213比217惜敗鍍銅，未能搶進金牌戰。

壓軸金牌戰，藍少崗兩局分別以234比210、216比206優於馬來西亞選手，最終以總分447比416擊敗對手，拿下他在今年U18亞青保齡球賽的第3面金牌。