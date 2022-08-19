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力與美的結合 健力、健美9月17日登小巨蛋體表會

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
今年體表會將安排健力和健美結合演出。圖／體育署提供
今年體表會將安排健力和健美結合演出。圖／體育署提供

教育部體育署主辦的111年體育表演會將於9月17日在台北小巨蛋盛大登場，而本次體表會安排健力和健美結合演出，但它們其實存在著許多不同之處，健力的三項目深蹲、臥推、硬舉是完全不看身材，單純看力量的比賽；但健美就完全不同，分為男健美、男形體、女比基尼、女形體、男古典形體，每個項目各有一分鐘的展示時間。

力邁斯健身運動廣場的教練楊育龍說：「這次演出會先由健力選手上台，再來是健美選手。觀眾可以清楚看到，在健身房不同訓練方式所呈現的差別，不是想練就練得出來，光是健美選手，有的人肩膀很寬、有的則是很高挑。力量不等於壯，每個人的骨架和肌肉組成都不同，需要訓練的方式也有差異。」

楊育龍是這運動節目的負責人，帶領著一群愛好健康和維持美感體態的健身教練參與演出，他說：「我們的男教練體脂都在7%以下、女教練14%以下，他們平常都需要經過規律的飲食和作息控管生活。」

男子健美項目52歲的田忍男，已經連續20年在國內賽事連霸；男子形體張堉楷則是體脂一直維持在3至4%，他直到35歲才開始參加比賽，但至今5年都是該項目冠軍。

體育表演會將於20日下午1點正式開放網路免費索票，有興趣民眾請上網搜尋活動官網「i 運動」，體育表演會將於9月17日當天晚上7點於年代MUCH台、中視新聞台、壹綜合MOD頻道、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS等平台進行轉播，讓所有觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。

體育署

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