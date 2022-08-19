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足球／梅西神妙傳給姆巴佩 網友：背後長眼了

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西神妙傳給隊友姆巴佩。 歐新社
梅西神妙傳給隊友姆巴佩。 歐新社

梅西（Lionel Messi）轉戰巴黎聖日耳曼的首個賽季表現不如預期，不過近況不錯的他，日前還傳出一個被網友喻為「背後長眼」的助攻，展現出7座金球獎的功力。

去年夏天梅西離開巴薩和巴黎聖日耳曼簽下一份兩年合約，並有續約一年的選擇權，儘管梅西加盟後的首個賽季表現不如預期，出賽34次、踢進11球、送出15次助攻，但球團認為有很多因素影響他的發揮，像是沒有足夠球權、傷病、疫情等。

日前梅西一個妙傳給隊友姆巴佩（Kylian Mbappe）讓球迷為之瘋狂，當時姆巴佩發現梅西進攻位置被對方選手卡死，於是就喊聲要他把球踢過來，沒想到梅西竟然在被包圍的情況下，看都沒看姆巴佩一眼，就精準地把球踢向他，姆巴佩隨後也順利將球踢進，讓梅西收穫一個完美的助攻。

看到該美技網友紛紛留言，「背後長眼了」、「鷹眼」、「我真的很好奇，他平常在訓練時不可能會這樣傳球吧，那實戰時是怎麼做到的」、「他怎麼會知道姆巴佩剛好會在那。」

巴黎 疫情 西進

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