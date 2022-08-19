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鐵人三項選手完賽後向女友求婚卻猛抽筋 網友看得哭笑不得
一名鐵人三項選手莫瑞亞提(Cristian Moriatiel)計畫在參加於愛沙尼亞舉辦的賽事結束後，和女友求婚，不料完賽後正當他掏出戒指準備求婚時，腳竟然抽筋讓他痛得倒在地上，該影片在網路上瘋傳，網友看得哭笑不得。
莫瑞亞提上周在艾沙尼亞參加鐵人三項，花了9小時最終在40到44歲年齡層的比賽中拿下第6名，賽後他跪在地上準備向女友求婚，沒想到問題還沒問完就頓時整個人癱在地上，顯得相當痛苦，後來發現是腳抽筋，一旁的主持人趕緊上前替他按摩放鬆。
儘管莫瑞亞提無力再次單膝下跪，他仍堅持要完成求婚，雙腳跪地並相當吃力地把問題問完，所幸女友立刻答應，全場也歡聲雷動獻上祝福。
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