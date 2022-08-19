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羽球／盤點世錦賽「0金」名將 李宗偉、戴資穎入列

聯合新聞網／ 綜合報導
印尼媒體《INDOSPORT》撰文列出從未在世錦賽奪冠的10位名將，台灣羽球一姊戴資穎也出現在名單中。 圖／聯合報系資料照
印尼媒體《INDOSPORT》撰文列出從未在世錦賽奪冠的10位名將，台灣羽球一姊戴資穎也出現在名單中。 圖／聯合報系資料照

世界羽球錦標賽在三天後將於日本東京開打，印尼媒體《INDOSPORT》稍早撰文列出從未在世錦賽奪冠的10位名將，台灣羽球一姊戴資穎也出現在名單中。

《INDOSPORT》盤點生涯在世錦賽從未奪金的10大名將，最知名的莫過於被外界封為「無冕王」的大馬選手李宗偉，李宗偉過去曾獨佔男單世界球王寶座長達長達349周紀錄，但在世錦賽戰績為4銀1銅，就是無法成功鍍金，也在他羽壇生涯留下缺憾。在2018年罹癌後，便於隔年宣布退役，結束19年的職業生涯。

戴資穎征戰過大大小小的公開賽、亞洲賽，獲獎無數，生涯在超級賽一共拿下12冠，世界巡迴賽累積14冠，在世界羽聯大獎賽拿下3冠，三項頂尖賽事合計拿下29冠，超越中國傳奇名將王儀涵的27冠紀錄，為羽球女單的世界紀錄，曾經也以195週傲人紀錄，長期穩坐世界球后寶座。

然而小戴獨缺世錦賽與奧運兩大國際賽事的冠軍頭銜，去年先是在東京奧運金牌戰惜敗中國一姊陳雨菲，接著年末世錦賽雖打破8強魔咒，決賽仍不敵日本好手山口茜。

戴資穎本屆世錦賽名列女單第2種子，32強預計將對上烏克蘭選手烏利蒂娜（Maria Ulitina）或斯洛伐克選手雷皮絲卡（Martina Repiska）其中一人，8強有望對戰地主好手奧原希望，晉級4強則有可能對上泰國一姐同時也是好友的依瑟儂或中國選手勁敵陳雨菲。

東京奧運 李宗偉 日本 烏克蘭

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