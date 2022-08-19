快訊

出國日子不遠了？蔡總統：已請政院評估開放邊境

林智堅回新竹操盤？從沈慧虹新浮木 看柯家班恩仇錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美網／大滿貫史上最高 美網總獎金突破6000萬美元

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
美網總獎金破新高，其中單打冠軍獎金為260萬美元。圖為去年女單冠軍瑞杜卡努。 美聯社
美網總獎金破新高，其中單打冠軍獎金為260萬美元。圖為去年女單冠軍瑞杜卡努。 美聯社

即將在月底開打的美國網球公開賽今天公布今年總獎金將來到6010萬美元（約台幣18億300萬元），不僅超越了去年的5750萬美元，也是四大滿貫賽史上首次總獎金突破6000萬美元，其中單打冠軍獎金則為260萬美元。

美國網球協會在今天表示，根據男、女子巡迴賽球員委員會的意見，今年美網持續提高前幾輪比賽球員的獎金，其中只要打進單打會內賽首輪，就將獲得8萬美元（約台幣240萬元），第二輪就會有12萬1000美元，至於在資格賽部分，今年美網將頒給資格賽選手總獎金626萬美元，能打進最終輪的選手也將有4萬4000美元。

與疫情前的2019年相比，儘管單打冠軍獎金從390萬持續減少到260萬，但從資格賽到會內賽前兩輪，過去首輪5萬8000美元、次輪10萬美元的獎金，都有所提升，符合了WTA與ATP希望讓選手出賽獎金更加平均的精神。

美網

延伸閱讀

辛辛那提網賽／復出輸球 納達爾難過：要進入大滿貫模式

美網／大威廉絲獲外卡 將親自參與妹妹最後一場大滿貫

辛辛那提網賽／時代的眼淚！大小威廉絲首輪出局

網球／約帥被辛辛那提網賽取消資格 美網恐怕也掰了

相關新聞

美網／大滿貫史上最高 美網總獎金突破6000萬美元

即將在月底開打的美國網球公開賽今天公布今年總獎金將來到6010萬美元（約台幣18億300萬元），不僅超越了去年的5750...

跳高彈簧人葉柏廷－歷經大傷仍勇敢挺著 跳出世界第五目標放眼國際

跳高彈簧人_葉柏廷。圖/葉柏廷提供 U20 世錦賽在八月的第一週告了一個段落，從直播影片中可以看到，中華小將在田徑場上發光發熱，盡情展現他們的實力。這次參賽跳高項目的葉柏廷更是挺進決賽，以

體操／李智凱移地宜蘭 分享經驗

宜蘭囝仔、體操國手李智凱返鄉訓練，本周隨國家體操隊移地宜蘭縣立體操館，與羅東鎮公正國小體操隊同場練習，也分享經驗傳承。縣...

障礙跑可望進軍奧運 斯巴達台中場10月前進大肚山

國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑，引入台灣短短幾年就收穫許多好評，逐漸成為台灣運動的新浪潮...

亞太巧固球總會改選 體育署前署長高俊雄當選會長

亞洲太平洋巧固球總會會員大會配合第9屆亞太盃賽事，在馬來西亞柔佛州舉行，本次有11國實體參加及5國視訊，並於會議中全數通...

足球／借鏡德國千足計畫 體育署研訂共用足球場規劃

近年來國內基層足球發展日趨興盛，運動人口及球隊數量急速攀升，造成部分縣市球場不足或場地租借不易的困境，因此，體育署借鏡德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。