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美網／大滿貫史上最高 美網總獎金突破6000萬美元
即將在月底開打的美國網球公開賽今天公布今年總獎金將來到6010萬美元（約台幣18億300萬元），不僅超越了去年的5750萬美元，也是四大滿貫賽史上首次總獎金突破6000萬美元，其中單打冠軍獎金則為260萬美元。
美國網球協會在今天表示，根據男、女子巡迴賽球員委員會的意見，今年美網持續提高前幾輪比賽球員的獎金，其中只要打進單打會內賽首輪，就將獲得8萬美元（約台幣240萬元），第二輪就會有12萬1000美元，至於在資格賽部分，今年美網將頒給資格賽選手總獎金626萬美元，能打進最終輪的選手也將有4萬4000美元。
與疫情前的2019年相比，儘管單打冠軍獎金從390萬持續減少到260萬，但從資格賽到會內賽前兩輪，過去首輪5萬8000美元、次輪10萬美元的獎金，都有所提升，符合了WTA與ATP希望讓選手出賽獎金更加平均的精神。
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