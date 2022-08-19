跳高彈簧人葉柏廷－歷經大傷仍勇敢挺著 跳出世界第五目標放眼國際

跳高彈簧人_葉柏廷。圖/葉柏廷提供

U20 世錦賽在八月的第一週告了一個段落，從直播影片中可以看到，中華小將在田徑場上發光發熱，盡情展現他們的實力。這次參賽跳高項目的葉柏廷更是挺進決賽，以 2.10 公尺的成績拿下世界第五名，今天運動筆記特別獨家專訪到葉柏廷，來和我們談談 U20 這場賽事，以及他未來的人生規劃。

U20 世錦賽葉柏廷跳高賽況

首次站上世界舞台的葉柏廷，在 U20 比賽上得到很大的啟發，讓他更確認自己的目標不是在國內，而是放眼在世界舞台，必須要有一個更強大的心態來面對強度更高的國際賽事。當時以 2.08 公尺跳進決賽的那刻，柏廷內心難掩興奮，因為原本預計是要 2.16 公尺才能晉級，不過這次比較多選手失誤，導致晉級門檻下降。柏廷說：「在每一次的試跳前，我都會走到中華隊的會旗前，安靜地凝視著它，讓心靜下來，專注在賽場上，給自己安心的力量，更有自信去向前衝。」

U20 世錦賽男子跳高決賽－中華隊選手葉柏廷。截圖/World Athletics

決賽時上場前，柏廷也將雙手放在大腿上好好的感受，並和它們對話，當下他覺得雙腿正雀躍的在顫抖，很像非常迫不及待想要上場，這時他和它們說：「我們要一起創造不可能，再拼一個，衝出去！加油。」然而在 2.10 公尺跳完後，賽場的雨勢越來越大，賽事單位決定先暫停比賽，這一停就停了一個多小時，柏廷說：「相較於其他選手，當時看到雨勢這麼大，我沒有受到太大的影響，因為台灣也常常都會遇到這樣的天氣，像之前在秋季杯時也是下雨，但我卻突破了個人瓶頸。」柏廷接著說：「雖然雨勢對我來說還好，不過在跳完 2.10 公尺時身體已經很疲倦了，結果卻遇到大雨停賽，而且還停了滿久的時間，我就在那邊撐著，身體也冷掉了，而我剛好又是一個比較慢熱的選手，對我來說賽況會比較不利。」

U20 世錦賽男子跳高決賽－葉柏廷 2.14 公尺試跳。截圖/World Athletics

比賽恢復進行後，柏廷的 2.14 公尺三次試跳都沒有成功，和匈牙利選手並列第五名，他說：「其實 2.14 公尺是有機會的，沒過有點可惜，覺得自己還可以再更好。」雖然有點可惜，但柏廷也已經達到了當初自己設下的目標。其實在出發前，葉柏廷才剛結束全中運的賽事不久，但當時他因為太緊張，導致沒有發揮出最佳的實力，因此這次出國比賽，他沒有給自己太多的拘束，讓自己開心的去跳，享受這個過程，不要讓自己太緊繃。

柏廷表示，出發前他給自己設下三個目標，第一是希望自己用最好的狀態去面對世界各國的好手；第二就是專注在賽場上，不要被其他因素影響，像是對手太強之類的；第三是要進入世界前八名。而這次他也都順利達成了，在賽場上盡情享受，並且拿下了世界第五。

葉柏廷（左）與 U20 世錦賽南非選手（右）。圖/葉柏廷提供

在這場比賽中，除了成績之外，柏廷也被哥倫比亞選手的精神所打動，他說：「這位當地的選手，他就為了自己的國家，很賣力的去完成比賽，雖然最後成績沒有很好，但是全場依舊為他歡呼，他是為了國家的榮耀去戰，這是我要學習吸收的，讓自己更專注在賽場上，不管結果如何就是奮力去跳，畢竟我已經穿上中華隊的衣服了，就沒有理由膽怯，也不能辜負其他人的希望。」

葉柏廷的跳高生涯

而最初柏廷會接觸到跳高項目，是在國小的體育測驗上，當時全班都要測跳高，結果柏廷跳出了 1.25 公尺的好成績，而且班上還只有他一個人跳過，體育老師就問他，要不要加入田徑隊訓練，就此展開了他的跳高生涯。

跳高這項運動也帶給他很大的改變，不管是看事情的態度，亦或是在經歷挫折時的轉換，他說：「跳高帶給我的是一種毅力，因為我覺得這條路很長，就會有很多的選擇題，但不管結局是怎麽樣，我都很明確的知道自己在做什麼。在失敗或是挫折、受傷的時候，我學會先不要急著否定自己，一定還有辦法，即便不會馬上找到，但是你可以慢慢找，並堅持下去。」這段話也真真實實的反應在柏廷的高中階段，因為在他高一運動會的大隊接力上，柏廷跑一跑腳就突然嚴重受傷，當下連走路都無法，之後甚至有一段時間還得靠拐杖輔助，而這一傷，就傷了半年的時間，柏廷一度以為自己不能再繼續跳高，不過他跟自己說：「加油！應該還是有辦法的」。期間透過不斷的治療以及肌力訓練，柏廷重新回到田徑場練習，但大傷之後他陷入了瓶頸，原先可以跳到 2.04 公尺的他，傷後不管怎麼跳都只有 1.9 多或是 2.0，最後是靠著他的意志力，不間斷的練習，才成功衝了出去，在秋季杯跳出了 2.09 公尺的成績。

沒想到好景不常，在高二那年，他經歷了跳高生涯中最大的挫折，他被診斷出椎弓解離，這對跳高選手來說是一個宛如晴天霹靂的消息，儘管如此，他仍然沒有放棄，他跟自己說：「放棄很簡單，你就講一下就好了，但我覺得有時候就是需要一個出發的勇氣，一個再站起來的勇氣。」

葉柏廷：放棄很簡單，講一下就好了，但我覺得就是需要一個出發的勇氣。圖/葉柏廷提供

因為當初的他沒有放棄，所以現在他站上了世界舞台，並且會繼續向前邁進。即將進入雲林虎尾科大就讀的柏廷透露，按照現在的訓練，可能不會有太大的突破，因此接下來會透過虎尾科大的田徑教練，重造他的跳高，不管是動作還是技術上都會有很大的調整，沒意外的話有機會可以飆破 2.21 公尺的成績。而會選擇虎尾科大就讀，除了柏廷認為他們有很好的田徑師資陣容之外，在虎尾科大也有他想要深究的科系－動力機械工程學系，希望可以培養出個人的第二專長，讓自己的未來更有發展的空間。

葉柏廷即將進入雲林虎尾科大就讀。圖/葉柏廷提供

為了跳高，葉柏廷從嘉義遠赴桃園就讀

身為嘉義人的柏廷，在高中時就離鄉背井，來到桃園高中就讀，專心練習跳高項目，幾乎幾個禮拜才能回家一次，甚至因為比賽，有一次還長達兩個月都沒有回家，柏廷說：「全家只有我一個人在練體育，但家人都非常支持我，因為他們知道，我自己了解自己在做什麼，所以就很放心的讓我去發揮。」他也和我們分享他非常喜歡的一段話：「如過都做得到，都很簡單，那你可能也就很簡單。」意思是，如果做什麼事情都很簡單，不去找複雜的事情做，那你可能就只把自己匡在這個小小的範圍內，這句話就是要鼓勵大家跳脫自己的舒適圈去闖蕩。

葉柏廷盼大學四年自己跳高可以突破 2.20M。圖/Chun

柏廷也想跟大家說：「要相信自己每個的選擇，雖然結局不一定是好的，但一定有它最好的安排。」未來大學四年，柏廷跟自己喊話：「不要擺爛！要加油！」，他希望在這些日子裡，自己可以達標 2.20 公尺的成績，奪下全國賽金牌，以及國際賽的獎牌，至於人生就順順走，不要太侷限自己，這樣發揮的空間才會比較大。

圖片提供：葉柏廷

責任編輯：Eulla

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