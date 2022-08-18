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障礙跑可望進軍奧運 斯巴達台中場10月前進大肚山
國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑，引入台灣短短幾年就收穫許多好評，逐漸成為台灣運動的新浪潮，也成為了大人小孩都喜愛的闔家全民運動，甚至有許多鐵人三項、路跑好手都轉戰加入斯巴達的行列，而現在這項充滿魅力的運動，未來將有可能進入奧運。
為避免虐待動物爭議，去年國際現代五項總會（UIPM）宣布將新五項運動（馬術、擊劍、射擊、賽跑、游泳）中的馬術比賽項目取消，並將用另一項運動取代馬術。而近期國際現代五項總會正在考慮由「障礙跑競賽」（Obstacle Course Racing，簡稱OCR）取代馬術，最快將有可能在2028年實現。
國際現代五項總會在今年6月底於土耳其舉辦了第一次的測試賽，接著於8月6、7日於菲律賓舉辦了第二次測試賽，在兩次測試賽結束後，國際現代五項總會將對提交給國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee，簡稱IOC）的提案進行投票，如果投票通過了，障礙跑競賽會在2024巴黎奧運後成為第五個現代五項項目，並可能在2028洛杉磯奧運中首度亮相。
這項消息一公布，就讓全世界的障礙跑競賽運動者們都非常期待，包括國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」的支持者們，而在台灣也有許多喜愛障礙賽跑的斯巴達勇士，都表示非常願意代表台灣參賽，期待藉由這項需要體力、耐力、毅力的運動，讓世界看到台灣的實力與韌性。
斯巴達障礙賽跑台中場將於10月15、16日於台中大肚山舉辦，日前公布賽事地點為全新場地「白陽山休閒農場」，並預告路徑更陡峭、強度更提高，賽道將比去年更艱難許多，同時該地風景非常壯麗，讓大家在比賽的同時也能體會台中大肚山的美，來一場「度假型的比賽」。
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