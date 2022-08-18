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亞太巧固球總會改選 體育署前署長高俊雄當選會長

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高俊雄當選亞太巧固球總會會長。圖／體育署提供
高俊雄當選亞太巧固球總會會長。圖／體育署提供

亞洲太平洋巧固球總會會員大會配合第9屆亞太盃賽事，在馬來西亞柔佛州舉行，本次有11國實體參加及5國視訊，並於會議中全數通過由我國體育署前署長高俊雄當選新任亞太巧固球總會會長，也同時任命13個執行委員會委員，其中女性代表達到4成，廣受好評。

會議中也通過聘任前會長周宏室為第一任榮譽巧固球亞太會長，以表彰他11年來對亞太地區巧固球的推展貢獻，前往26個國家推展，並成立東亞、東南亞、南亞總會，固定2年舉辦各地區賽事，也成立總會專屬中英文網站。國際巧固球排名，亦曾出現前5名有3國是亞洲地區。

會後亞太總會也藉由相關文化交流活動，積極與各國代表建立友誼，高俊雄也利用這機會和各國執委討論亞太總會未來運作策略，目標使巧固球運動進入東南亞運動會和南亞運動會和亞洲TAFISA，遠程目標則以進入亞洲奧會而努力。

亞運 體育署

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