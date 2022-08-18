足球／借鏡德國千足計畫 體育署研訂共用足球場規劃

近年來國內基層足球發展日趨興盛，運動人口及球隊數量急速攀升，造成部分縣市球場不足或場地租借不易的困境，因此，體育署借鏡德國「FUSSBALL IST ZUKUNFT（千足計畫）」，訂定《五人制、八人制足球場及共用型球場規劃設計參考手冊》，將於本月下旬在體育署網站提供各界自行下載運用。

體育署指出，由於11人制的標準足球場占地廣大，且對球員的體能、技巧要求更為嚴格，這次訂定《五人制、八人制足球場及共用型球場規劃設計參考手冊》，希望持續發展5人制、8人制足球運動，並鼓勵設置社區型足球場或共用型球場，以增加青少年參與足球運動的機會和興趣。

體育署表示，民眾於「公共政策網站參與平台」發起提案，建議參考德國推行「千足計畫」的成功經驗，廣設多型態足球場，增加足球運動推廣及向下扎根。提案已於110年5月達到附議門檻，體育署即於同年7月邀集專家學者、各縣市政府等召開研商會議，討論相關政策方案。

其中，針對提升足球場地數量及相關設施標準化的部分，已委託編訂《五人制、八人制足球場及共用型球場規劃設計參考手冊》，包含蒐整國內外場地設施規範及認證標準，並繪製參考圖說、編列工程預算、規劃工期等。

「共用型球場」的部分是參考國外經驗，在公園或社區內設置非正式的複合型兩用球場，如足球及籃球場共用球場（硬地）、足球及槌球場共用球場（草地）等，相關場地尺寸規格可依現場條件彈性調整，讓有限資源得到充分運用。

體育署將於下周再次邀集各縣市政府召開會議，針對各縣市轄內5人制、8人制足球運動發展現況，及未來設置「共用型球場」可行性等進行意見交流，作為日後政策推動的參考。