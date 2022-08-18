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動滋券31日抵用到期 體育署：買賽事預售票也可行

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
動滋券與健身券將在31日抵用到期。記者劉肇育／攝影
動滋券與健身券將在31日抵用到期。記者劉肇育／攝影

體育署推出為協助運動產業振興而發放的500元動滋券、200元加碼動滋券及1000元動滋健身券，將於31日抵用截止，其中動滋券抵用率仍不及6成，體育署運動產業及企劃組組長劉姿君也提醒，民眾可在31日前將動滋券和健身券使用於賽事預售票或健身活動課程的預購上。

根據體育署在本周的統計資料，動滋券領券率79.76%，使用率56.01%；健身券領券率42.74%，使用率37.33%，而兩項票券都將在31日抵用截止，其中動滋券（含200元加碼動滋券）適用範圍限定於「做運動」、「看比賽」業者，動滋健身券適用範圍限定於受3劑令影響之健身場館業者。

對於目前抵用率仍不及6成，體育署運動產業及企劃組組長劉姿君也在今天提醒動滋券與健身券的抵用期限將在31日到期，儘管目前200萬份的動滋券已經有159萬人領券、30萬份的健身券也有13萬人領券，但抵用率仍不及6成，中籤民眾千萬不要錯過抵用機會。

劉姿君也提醒，儘管兩券的抵用期限將在31日截止，但也可用於運動賽事預售票，或是用於健身活動課程的預購，以在31日前先用兩券完成抵用，「這是民眾比較不曉得的抵用方式，誤以為一定要在31日前『使用』完畢。」

體育署

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