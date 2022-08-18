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體操／奧運銀牌李智凱返鄉移地訓練 傳承經驗鼓勵宜蘭囝仔

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
體操國手李智凱隨國家隊移地宜蘭縣立體操館訓練。記者林佳彣／攝影
體操國手李智凱隨國家隊移地宜蘭縣立體操館訓練。記者林佳彣／攝影

宜蘭囝仔、體操國手李智凱返鄉訓練，本周隨國家體操隊移地宜蘭縣立體操館，與羅東鎮公正國小體操隊同場練習，也分享經驗傳承。縣長林姿妙今天前往關心，期許選手們以李智凱為榜樣，未來賽事上勇奪佳績，在國際體育舞台發光發熱，為宜蘭和國家爭光。

李智凱去年在東京奧運奪鞍馬銀牌，拿下我國體操史上首面獎牌；9月將赴法國巴黎世界挑戰盃、10月飛英國利物浦參加世錦賽，並申請新動作命名權。國家體操隊總教練林育信表示，盼他能繼丁華恬之後，台灣第2位新動作獲國際認證的體操選手。

林育信說，李智凱的E級難度新動作，一關一關朝國際認證出發，就像小時候夢想不知道會不會拿奧運金牌，但總有一天會美夢成真，也盼未來在2024年巴黎奧運大展身手，為宜蘭家鄉拿下金牌。

公正國小體操隊與國家體操隊同場在宜蘭縣立體操館訓練，同時觀摩國手們的練習過程。目前備戰世錦賽的李智凱說，回到宜蘭訓練很開心，看到未來之星的學弟妹能力、水準都不錯，會盡量分享自身經驗與過程，希望能幫助他們走上成功之路。

談及夢想最後一哩路，李智凱放眼奧運金牌，以拿下金滿貫的舉重選手郭婞淳為目標努力。他今天也分享將當新手爸爸的喜悅，天秤男寶寶預計10月出生，也強調新婚只是多了不同身份，「我還是一個選手」，選手對他而言仍是最重要的本分。

林姿妙肯定宜蘭囝仔李智凱勁厲害、教練林育信勁用心，去年在東京奧運摘銀，這次回家鄉訓練、分享寶貴經驗，讓宜蘭選手藉此機會提升技術水準、學習勇於嘗試的運動家精神。

宜蘭縣長林姿妙（左3）今天頒發加菜金給國家體操隊。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左3）今天頒發加菜金給國家體操隊。記者林佳彣／攝影
體操國手李智凱隨國家隊移地宜蘭縣立體操館訓練。記者林佳彣／攝影
體操國手李智凱隨國家隊移地宜蘭縣立體操館訓練。記者林佳彣／攝影
國家體操隊總教練林育信。記者林佳彣／攝影
國家體操隊總教練林育信。記者林佳彣／攝影

李智凱 林育信 世錦賽

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