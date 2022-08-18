快訊

余苑綺傳已昏迷 老公突現身低調回應「2字」

林智堅論文抄襲案 中華大學：本周不會公布調查結果

田徑／東華獎學金頒獎 期許明年杭州亞運奪金

聯合報／ 記者黃顯祐／即時報導
東華扶輪社祕書簡祈昌（右一） 是田徑選手出身，對獲獎的教練及選手有更多的期許。記者黃顯祐／攝影
東華扶輪社祕書簡祈昌（右一） 是田徑選手出身，對獲獎的教練及選手有更多的期許。記者黃顯祐／攝影

台北市東華扶輪社持續在台灣支持、培育基層田徑選手，今天在君悅飯店舉行第13屆的田徑獎學金頒獎典禮，本次共有15名選手與三位教練獲獎。東華扶輪社社長蔣正明勉勵選手再創佳績，中華田徑協會祕書長王景成表示，東華由2009年開始創設田徑獎學金，使基層選手及教練受到許多激勵，希望明年杭州亞運田徑可以摘金，感謝大家對田徑運動的支持。

今年東華田徑獎學金，破全國紀錄頒給余雅倩，她在日本廣島女子鏈球再次打破全國紀錄，以64公尺34拿下首面國際賽金牌，獲頒3萬元獎金。另外，曾是東華田徑獎學金得主的許樂，在巴西聽奧女子100公尺跑出12秒18，打破U20世界聽障紀錄，也獲得特別激勵獎學金2萬元；其餘獲獎的選手有周鑫辰、簡子傑、吳育廷、徐苡絜、熊晨佑、黃緯麟、陳柏諺、王思遠、江靜緣、林仲威、陳潔安、黃詩涵、謝元愷等。

三名優秀得獎的教練分別是謝孟築（高雄市鳳山商工）、張家豪（桃園市治平高中）及陳右宗（宜蘭縣壯圍國中）。

蔣正明表示，東華田徑獎學金會持續辦理，希望所有的選手們繼續努力，也期許選手們將來都有機會代表台灣參加國際賽事，讓世界看見台灣，讓台灣能在國際體壇持續的發光、發熱。東華扶輪社祕書簡祈昌是田徑選手出身，他看到受獎的田徑教練及選手特別高興，藉著拋磚引玉，盼能看到更多優秀田徑人才。

東華田徑獎金學金，今天進行頒獎典禮。記者黃顯祐／攝影
東華田徑獎金學金，今天進行頒獎典禮。記者黃顯祐／攝影

田徑 聽奧 治平高中

延伸閱讀

盼消除「財務壁壘」 哈佛大學免除MBA低收入學生的學費

新北獎學金名單出爐 發出逾千萬共780位學子受惠

田徑／余雅倩赴日奪鏈球金牌 返新竹母校勉勵學弟妹

田徑／田協潛優訓練營60人參與 花蓮、草屯移訓20天

相關新聞

辛辛那提網賽／復出輸球 納達爾難過：要進入大滿貫模式

有機會重返球王寶座的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），辛辛那提名人賽復出，今天首戰碰克羅埃西亞對手克里奇...

田徑／東華獎學金頒獎 期許明年杭州亞運奪金

台北市東華扶輪社持續在台灣支持、培育基層田徑選手，今天在君悅飯店舉行第13屆的田徑獎學金頒獎典禮，本次共有15名選手與三...

辛辛那提網賽／不敵澳網亞軍 詹詠然女雙首輪止步

台灣網球雙打好手詹詠然與澳洲搭檔史托蘇兒，今天在辛辛那提網球賽女雙首輪，以3比6、6比7（5）不敵今年澳網亞軍組合、哈薩...

美網／大威廉絲獲外卡 將親自參與妹妹最後一場大滿貫

42歲的美國網球傳奇大威廉絲（Venus Williams）在今天獲得美國網球協會頒發的美網外卡，將是她生涯第23度站上...

辛辛那提網賽／跨世代對決 小威不敵瑞度卡努一輪遊

美國女網傳奇小威廉絲上周宣布今年美網後退役，選手生涯倒數，她和去年美網奪冠的英國「天才少女」瑞度卡努在辛辛那提網賽首輪就...

拳擊／台北市全國菁英邀請賽 20日百齡高中登場

由台北市政府體育局、台北市體育總會拳擊協同主辦，台北市立百齡高級中學、中華民國職業拳擊協會和鷹雄拳擊館協辦的「2020台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。