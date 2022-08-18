田徑／東華獎學金頒獎 期許明年杭州亞運奪金

台北市東華扶輪社持續在台灣支持、培育基層田徑選手，今天在君悅飯店舉行第13屆的田徑獎學金頒獎典禮，本次共有15名選手與三位教練獲獎。東華扶輪社社長蔣正明勉勵選手再創佳績，中華田徑協會祕書長王景成表示，東華由2009年開始創設田徑獎學金，使基層選手及教練受到許多激勵，希望明年杭州亞運田徑可以摘金，感謝大家對田徑運動的支持。

今年東華田徑獎學金，破全國紀錄頒給余雅倩，她在日本廣島女子鏈球再次打破全國紀錄，以64公尺34拿下首面國際賽金牌，獲頒3萬元獎金。另外，曾是東華田徑獎學金得主的許樂，在巴西聽奧女子100公尺跑出12秒18，打破U20世界聽障紀錄，也獲得特別激勵獎學金2萬元；其餘獲獎的選手有周鑫辰、簡子傑、吳育廷、徐苡絜、熊晨佑、黃緯麟、陳柏諺、王思遠、江靜緣、林仲威、陳潔安、黃詩涵、謝元愷等。

三名優秀得獎的教練分別是謝孟築（高雄市鳳山商工）、張家豪（桃園市治平高中）及陳右宗（宜蘭縣壯圍國中）。