桌球／林昀儒迎21歲生日還是超害羞 網友愛：你聲音好獨特

桌球「小林同學」林昀儒昨日迎來21歲生日，而WTT（世界桌聯）也在IG上發布他的快問快答影片，當作送給他的生日禮物，藉此讓球迷更了解他。

林昀儒於影片中表示，自己比起防守更愛進攻，平時則喜歡走路當作休閒運動，同時本身也是為愛看漫畫的大學生，至於最喜歡的月份則回答是8月，因為那是屬於生日的月份，並且對於獲得更好的球技跟增加粉絲，他也毫不猶豫地選擇前者。

至於放假時喜歡去博物館或主題樂園，他則回答了前者，並且在幻想自己是擁有特異功能的英雄，他也坦言渴望成為速度型「閃電俠」，而不是成為力大無權的「綠巨人浩克」，他也認為自己是位優秀的傾聽者，同時喜歡吃草莓冰淇淋，影片的最後，林昀儒被問及如果是位間諜，希望給予自己什麼稱號時，立馬露出不好意思的笑容回答：「沈默的殺手」。

林昀儒在影片中，多次露出可愛的笑容也圈粉許多球迷，下方留言也引來眾多粉絲祝賀他生日快樂；有網友則是注意到他的聲音，「你的聲音，如此獨特。」確實這也是林昀儒最特殊的一面。