辛辛那提網賽／復出輸球 納達爾難過：要進入大滿貫模式

有機會重返球王寶座的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），辛辛那提名人賽復出，今天首戰碰克羅埃西亞對手克里奇（Borna Coric）卻吞下敗場，以6：7（9：11）、6：4、3：6出局，美網前熱身賽止步第2輪。

這是納達爾溫布頓後的第一場比賽，他草地大滿貫4強時因腹部傷勢退賽，辛辛那提才回歸，今天他發球雖沒看出任何問題，但和克里奇大戰3盤沒能出線，「還有一周半就要去紐約了，不能在這繼續出賽讓人難過。」納達爾坦言，自己必須進入「大滿貫模式」，29日開戰的美網才能有持續前進機會。

36歲的納達爾提到，自己需要更多練習，應該要帶著更好狀態回歸，「回歸能拿下勝場是比較好的事情，我還沒準備妥當來贏下今天的比賽。」但他也強調，現在當務之急還是保持健康，畢竟自己遭遇的是不好處理的傷勢，必須一步一步來。

克里奇同樣是經過大傷後復出，排名掉到第152名，卻演出驚奇擊敗納達爾。 路透社

克里奇同樣是經過大傷後復出，他肩膀動刀後沉寂一年，今年3月才復出，今天僅是他回歸賽場後的第5場ATP巡迴賽勝利，但對手是聲名遠播的納達爾，舞台又是千分級名人賽，讓目前排名152的克里奇直呼非常特別。

「我消失了兩年，沒能在大舞台在觀眾前出賽，我真的很期待這場比賽，現在我又奪勝，感覺很瘋狂。」克里奇開心說。